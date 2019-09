Enhedslistens finanslov: Støtte til psykiatri og arbejdsløse

Enhedslisten har fremlagt partiets finanslovsforslag, der blandt andet vil give ekstra milliard til psykiatri.

Finansloven for 2020 skal sætte gang i den mest ambitiøse grønne omstilling, og så skal den øge ligheden og styrke velfærden.

I hvert fald hvis det står til Enhedslisten, der torsdag har fremlagt partiets forslag til finansloven.

Når Enhedslisten går ind til finanslovsforhandlingerne med regeringen, har partiet tre hovedkrav med sig:

Psykiatrien skal tilføres en ekstra milliard, billigere kollektiv trafik og bedre rettigheder for syge og arbejdsløse, der ikke skal parkeres i kontanthjælpssystemet. Det fremgår af partiets finanslovsudspil.

Finansieringen skal blandt andet findes i toppen af samfundet, siger partiets politiske ordfører, Pernille Skipper, i forordet til udspillet.

- Pengene til at genrejse Danmark som et bæredygtigt velfærdssamfund vil vi finde i toppen af samfundet ved at bede banker, multinationale selskaber, storaktionærer og virksomhedsarvinger om at bidrage lidt mere, siger hun.

Partiet vurderer, at det vil indbringe 5,3 milliarder kroner årligt, hvis kapital- og aktieindkomst bliver beskattet som lønindkomst.

I den mindre ende nævnes det også, at afgifter på plastikposer kan indbringe 160 millioner kroner.

Enhedslisten vil blandt andre centrale punkter arbejde for, at uddannelse skal tælle lige så meget som et fuldtidsjob, når udlændinge skal optjene ret til permanent opholdstilladelse.

Opholdskravet for at få ret til dagpenge skal også fjernes ifølge partiet. Mange står til at miste retten, fordi de har opholdt sig i udlandet i en årrække.

Regeringen fremlægger sit finanslovsforslag onsdag den 2. oktober, og herefter går finanslovsforhandlingerne i gang.

Finansloven bliver som regel vedtaget i Folketinget i december.

I landsforeningen Bedre Psykiatri bakker man selvsagt op om Enhedslisten forslag om en mulig ekstra milliard til psykiatrien.

- Den psykiatriplan, regeringen har lovet, kan have lange udsigter, og det kan vi altså ikke vente på – vi skal i gang nu. Så jeg er glad for, at psykiatrien nu ser ud til at blive en del af finanslovsforhandlingerne, siger Jesper Nissen, der er formand i Bedre Psykiatri.

/ritzau/