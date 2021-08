Enhedslistens Pernille Skipper føder barn nummer to

Enhedslistens tidligere politiske ordfører Pernille Skipper blev fredag mor for anden gang. Det skriver hun søndag aften på Facebook.

- Den her lille prut har lige fejret sin todøgnsfødselsdag, og vi er fuldtallige i det lille hjem. Hun er et mirakel og har stjålet hele mit hjerte fra første sekund, skriver hun.

Hun benytter samtidig opslaget til at takke personalet, der hjalp med at bringe barn nummer to til verden.

- Jeg er også fyldt med taknemmelighed for de mennesker, der vier deres fredag til en nattevagt på Rigshospitalet. Det arbejde, I laver, er så svært, hårdt og værdifuldt, og det er vildt at opleve på egen krop.

- Tak for jer. I fortjener bedre og mere, skriver hun med henvisning til sygeplejerskerne, som i øjeblikket delvist strejker.

Pernille Skipper og hendes mand, Oliver Routhe Skov, som er pressechef i Udenrigsministeriet, blev i første omgang forældre til en lille pige, Billie, i 2017.

Skipper gav i februar posten som politisk ordfører for Enhedslisten videre til Mai Villadsen. Hun havde selv overtaget posten fra Johanne Schmidt-Nielsen, som i dag er generalsekretær for Red Barnet.

I Folketinget varetager Pernille Skipper ordførerskaber for blandt andet socialområdet, sundhedsområdet og uddannelsesområdet.

Det bliver imidlertid hendes sidste periode i Folketinget for Enhedslisten i denne omgang.

På grund af interne regler i Enhedslisten kan hun ikke stille op til Folketinget for partiet ved næste valg.

