Enhedslistens talknuser flytter til Kenya og dropper Folketinget

Enhedslisten finansordfører, Rune Lund, stiller ikke op til næste folketingsvalg alligevel.

Det meddeler han på Facebook.

Rune Lunds kone har fået job i Kenya de næste to år, hvorfor hele familien flytter til Kenya efter sommerferien.

- Med kort varsel har min dygtige hustru Marianne fået tilbudt et meget spændende job i Kenya de næste to år, og vi har besluttet at takke ja til dette som familie.

- Jeg og resten af familien flytter derfor til Kenya efter sommerferien, skriver Rune Lund i sit opslag.

- Jeg er derfor ikke kandidat til det kommende folketingsvalg, tilføjer han på Twitter.

Rune Lund var folketingsmedlem fra 2005 til 2007 og igen fra 2015. Han regner med, at han i midten af juli vil meddele Folketinget, at han udtræder. Det kommer an på, hvornår konen begynder sit nye job, skriver Rune Lund på Facebook.

Det næste folketingsvalg finder senest sted 4. juni 2023.

Meldingen fra Rune Lund kommer, mens afslutningsdebatten i Folketinget er i gang.

Fra politiske kolleger, både fra rød og blå blok, er der lykønskninger.

Eksempelvis fra Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh.

- Kenya er et forrygende land med et fantastisk folk. Nyd de næste par år dernede! Og tak for gode debatter de seneste år, skriver han på Twitter.

Samme sted skriver SF's formand, Pia Olsen Dyhr:

- Lyder helt fantastisk for din familie Rune. Men vi andre vil savne dig ikke mindst når vi skal forhandle fx finanslov.

Rune Lunds kone arbejder i Udenrigsministeriet. Han oplyser, at han fortsat vil være et aktivt medlem i Enhedslisten, men altså fra distancen.

- Men jeg vil også være ærlig og sige, at jeg er ked af ikke at skulle være kandidat til det kommende folketingsvalg - og ked af, at jeg på et tidspunkt efter sommerferien skal træde ud af Folketinget, skriver han.

Rune Lund er ikke den eneste profil, som Enhedslisten må undvære i forbindelse med næste folketingsvalg. Partiets tidligere politiske ordfører Pernille Skipper takker også af, men det er på grund af Enhedslistens rotationsprincip.

Den sikrer, at der ikke kommer levebrødspolitikere i partiet.

Til gengæld har Pelle Dragsted meddelt, at han stiller op til næste valg. Han er før blevet kaldt partiets "chefstrateg". Dragsted var folketingsmedlem for Enhedslisten fra 2015 til 2019.

/ritzau/