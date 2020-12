Tillid til politiledelsen er på spil i samråd

Forud for samråd lufter Enhedslisten åbent sin tvivl om tilliden til Rigspolitiets ledelse.

Justitsminister Nick Hækkerups (S) svar på et samråd i Folketingets Retsudvalg kommer til at afgøre, hvorvidt Enhedslisten fortsat har tillid til Rigspolitiets ledelse.

Det siger partiets retsordfører, Rosa Lund, på vej ind til samrådet torsdag formiddag.

I et svar forud for samrådet har Rigspolitiet oplyst, at det var bevidst om, at der ikke var lovhjemmel for at kræve aflivning af alle mink i Danmark.

Alligevel udarbejdede Rigspolitiet såkaldte "actioncards" - talepapirer - til samtaler med minkavlere, hvori det blandt andet stod, at hvis minkavlerne nægtede, skulle Rigspolitiets ansatte siger:

- Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet.

Rigspolitiet forklarer sin handling med, at man blev bibragt en forståelse af, at der snart ville være lovhjemmel på plads.

Det er det handlingsforløb, der får Enhedslisten til at rette et kritisk blik mod Rigspolitiets ledelse:

Spørgsmål: Har du tillid til Rigspolitiets ledelse?

- Det vil jeg finde ud af på samrådet, siger Rosa Lund på vej ind.

Spørgsmål: Men du er ikke sikker?

- Nej, det er jeg ikke sikker på, at jeg har.

