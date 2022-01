Enige formandskandidater vil skabe orden i DF igen

Morten Messerschmidt er blevet væk fra formandsdebat. De to andre kandidater har tæt på enslydende budskab.

Dansk Folkeparti skal forbindelses med ro og orden og ordentlighed.

Det er budskabet fra to af kandidaterne til formandsposten under en debat på TV 2 News fredag.

Debatten indledes med, at de fremmødte kandidater - Merete Dea Larsen og Martin Henriksen - bliver bedt om at skrive et ord, som de ønsker, at DF skal forbindes med, hvis de bliver valgt som formand.

Merete Dea Larsens ord er "ordentlighed", mens Martin Henriksens skriver "ro og orden".

Martin Henriksen mener, at der har været en række sager, som ikke har været håndteret hurtigt nok. Det er medvirkende til, at DF står dårligere i dag end for år tilbage.

- Først og fremmest skal der være orden. Og så kommer der ro i partiet, siger han.

Han mener også, at der har været magtkampe over de seneste to-tre år, som har vokset sig for store, som der skal tages hånd om.

Den tredje kandidat, Morten Messerschmidt, har valgt ikke at deltage i debatten. Der har været for meget "mudderkast" under valgkampen, begrunder han fraværet med.

Han besvarer i stedet spørgsmål live på Facebook.

Mudderkastning er der imidlertid ikke meget af under debatten. Den har nok også primært foregået mellem de to favoritter til posten, Messerschmidt og Henriksen.

Under debatten bliver de to kandidater blandt andet spurgt til, om partiets krise skyldes, at vælgere er i tvivl om, hvorvidt DF er et rødt eller blåt parti.

Det kan noget af den skyldes, mener Merete Dea Larsen. Hun mener, at DF skal være et "blåt parti med stort hjerte" - altså blå med fokus på det sociale område.

- For mig er vi et blåt midterparti, som kan arbejde med både blå og røde. Vores medlemmer skal ikke være i tvivl om, at vi som udgangspunkt er blå, siger hun.

Hun afviser imidlertid ikke, at hun, hvis hun bliver formand, en gang i fremtiden kan finde på at pege på en socialdemokratisk statsminister. Det handler om, hvor partiet får mest indflydelse, siger hun.

Henriksen afviser helt tanken om at støtte en socialdemokratisk statsminister. Han anser også partiet som borgerligt.

- Vi skal være et klart defineret borgerligt parti med et hjerte, der banker for det sociale område, siger han.

Kristian Thulesen Dahl meddelte sin afgang som formand efter partiets skuffende kommunalvalg i november.

Formandsvalget finder sted søndag eftermiddag i Herning ved et ekstraordinært årsmøde.

Thulesen Dahl kan dog ikke deltage fysisk ved valget. Han blev testet positiv for coronavirus mandag og kan derfor ikke nå at få et gyldigt coronapas i tide. DF-profilen Søren Espersen kan heller ikke deltage på grund af sygdom.

Senest har også gruppeformand Peter Skaarup været nødt til at melde afbud, da hans far er død.

/ritzau/