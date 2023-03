Enigt Folketing indfører asbest-uddannelse for at redde liv

Fremover skal man have autorisation for at arbejde med asbest, ellers vanker der bøder.

En ny arbejdsmiljøaftale kommer til at sætte begrænsninger for arbejde med det kræftfremkaldende byggemateriale, som i dag er forbudt, men som tidligere var populært, da det er både slidstærkt og ikke brændbart.

- Vi vil derfor gerne slå ring om det og sige, at du skal have en autorisation for overhovedet at arbejde med asbest.

- Vi skærper også, hvad man kan få af bøder, hvis man ikke følger reglerne, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) efter en præsentation af aftalen.

Ministeren har torsdag aften indgået arbejdsmiljøaftalen med deltagelse af alle Folketingets partier.

Asbest har været forbudt at bygge med siden 1980'erne.

Det findes dog stadig i mange bygninger over hele landet, og derfor støder ansatte i blandt andet bygge- og nedrivningsbranchen ofte på det farlige materiale.

Man skal fremover have en særlig uddannelse, og dermed også en særlig viden, for at kunne have adgang til at arbejde med asbest.

Der indføres bøder på 10.000 kroner for at arbejde med asbest uden at anmelde det. Og så følger bøder fra 25.000 kroner og højere, hvis virksomheder gør det imod regler og retningslinjer.

- Så det er ret stramme regler. Men det er også fordi, at der skal meget lidt asbest til for den enkelte, før det kan give meget alvorlig kræft og være dødbringende. Derfor skal vi passe bedre på de mennesker, der går på arbejde, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Det fremgår af aftalen, at lovforslaget forventes fremsat i næste folketingsår, så reglerne træder i kraft "inden sommerferien 2024".

Virksomhederne får dog tid til at sikre autorisationer, og dermed falder hammeren først - i tilfælde af brud på reglerne - fra 1. januar 2025.

Enhedslisten glæder sig over, at arbejdsmiljøaftalen, der dækker initiativer for 1,3 milliarder kroner, også omfatter skærpede regler for arbejde med asbest.

- Det har været efterspurgt længe af arbejdsmarkedets parter, at der bliver ryddet op, så man slet ikke må arbejde med asbest, hvis man ikke er uddannet i det. Det er en af de vigtigste ting, siger Pelle Dragsted (EL).

Partierne bag aftalen er enige om at afsætte 20 millioner kroner i perioden 2023-2026 til initiativer, der skal medvirke til, at færre udsættes for asbest.

/ritzau/