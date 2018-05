Enigt Folketing justerer omstridt førtidspension

Borgere, der er hårdt ramt, vil forhåbentlig få mere direkte adgang til førtidspension, siger DF-ordfører.

Et enigt Folketing har torsdag vedtaget justeringer af reglerne for førtidspension, der skal gør det mere klart, hvornår borgere skal i ressourceforløb.

Ressourceforløbene, der blev indført med en reform af førtidspensionsreglerne i 2013, er en betegnelse for forskellige indsatser, der skal få syge borgere tættere på job.

Men de har fået kritik for i nogle tilfælde at være nyttesløse, langtrukne og pinefulde for borgerne. Blandt kritikerne er Dansk Folkeparti, der står helt uden for aftalen om reformen.

Alligevel har partiet stemt for de justeringer, der er vedtaget torsdag.

- Det er trods alt forbedringer. Det giver noget mere klarhed over, hvordan man skal tolke, hvornår en person skal igennem et ressourceforløb, siger DF's beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted.

- Det skulle give noget mere klarhed for kommunerne over, hvornår de skal sige, at det er håbløst at få en person gennem et ressourceforløb. Så skal de have førtidspension i stedet, forklarer Bøgsted.

Både Danske Handicaporganisationer og Dansk Socialrådgiverforening har udtrykt tvivl om, hvorvidt praksis reelt vil blive ændret som følge af de vedtagne justeringer.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) siger i en pressemeddelelse, at det nu bliver helt klart, at ressourceforløb "skal give mening".

- Hvis der ikke er nogen muligheder for udvikling, så skal man have en førtidspension, uden at man først skal gennem alle mulige indsatser, udtaler ministeren.

Justeringerne er kun et første skridt i en samlet evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob. Ministeren forventer, at der er behov for flere ændringer.

Bent Bøgsted understreger, at DF med sin stemme torsdag ikke har blåstemplet den samlede reform. DF vil have en nedre grænse for, hvor få timers arbejdsevne borgerne skal testes for.

- Kan man ikke arbejde fem til syv timer om ugen, så skal man have førtidspension. Medmindre borgeren selv ønsker nogle færre timer. Det er noget af det, der skal ændres, mener Bent Bøgsted.

