Enigt Folketing støtter Nato-udvidelse med nordiske lande

Det er både godt for Nato og for sikkerheden herhjemme, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Der er fuld opbakning fra Folketinget til en Nato-udvidelse med Sverige og Finland. Regeringens beslutningsforslag er tirsdag blevet vedtaget af et enigt Folketing.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kalder det "en historisk dag for dansk udenrigspolitik".

- Det er både godt for Nato og for sikkerheden herhjemme. Jeg er glad for, at et samlet Folketing i dag har bakket op om Finland og Sveriges ønske om at komme med i Nato, siger Kofod i en skriftlig udtalelse.

Finland og Sverige søgte om medlemskab af forsvarsalliancen Nato i maj. Det skete som følge af Ruslands invasion af Ukraine i slutningen af februar.

Tyrkiet har dog truet med at blokere de to nordiske landes optagelse. Det skyldes en ifølge den tyrkiske regering for slap kurs over for Det Kurdiske Arbejderparti (PKK).

Det er ikke blevet bedre for Sverige, efter at løsgængeren Amineh Kakabaveh i den svensk Riksdag tirsdag sikrede den svenske regerings overlevelse ved at stemme blankt i en mistillidsafstemning.

Tyrkiet anklager Amineh Kakabaveh for at have forbindelse til kurdiske terrorgrupper og kræver hende udleveret, før landet vil lukke Sverige ind i Nato.

Et fuldgyldigt Nato-medlemskab kræver blandt andet godkendelse i Nato-landenes parlamenter. Altså heriblandt i Folketinget.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen har allerede meddelt, at Danmark vil støtte en optagelse af Sverige og Finland i Nato.

- Det sender et stærkt signal om solidaritet med vores nordiske venner. Jeg håber, at det her vil inspirere andre allierede til at gå lige så hurtigt til værks, siger Jeppe Kofod.

I sidste måned meddelte Danmark, Island og Norge, at den nordiske trio er klar til at hjælpe Sverige og Finland i tilfælde af angreb på deres territorium, inden de to lande har opnået medlemskab af Nato.

Mette Frederiksen sagde i den forbindelse, at Danmark helhjertet støtter ansøgningerne til forsvarsalliancen.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har sagt, at han ikke har nogen udeståender med Sverige og Finland. Putin er dog stærkt imod Nato.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass har Putin tilkendegivet, at Natos "udvidelse af militær infrastruktur" vil kræve en form for modreaktion.

/ritzau/