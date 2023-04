Enkelte tilbageværende danskere i Sudan overvejer at forlade landet

Der er omkring ti personer tilbage på Udenrigsministeriets danskerliste for Sudan.

Heraf overvejer halvdelen ifølge ministeriet at forlade landet. De har dog ikke endeligt besluttet sig, oplyser Udenrigsministeriet til TV 2.

Mandag blev 15 danskere evakueret fra det konfliktfyldte Sudan til det østafrikanske land Djibouti.

Det skete under en fransk koordineret indsats. Her blev danskerne fløjet ud af hovedstaden Khartoum med forskellige evakueringsfly.

Alle på danskerlisten er blevet tilbudt evakuering. Det var dog kun de 15, der takkede ja til evakueringen mandag.

Søndag oplyste Udenrigsministeriet til Ritzau, at der blev arbejdet med konkrete evakueringsmuligheder, men at Danmark uden en ambassade i landet havde begrænsede muligheder for at hjælpe strandede danskere.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) udtalte mandag, at især Frankrig, Tyskland, Sverige og Norge spillede en nøglerolle, for at mandagens evakuering kunne lykkes.

Også det norske udenrigsministerium kunne mandag meddele, at det havde evakueret borgere fra Sudan. Flere andre vestlige lande har evakueret ansatte fra deres ambassader.

Det gælder blandt andre de ansatte på den amerikanske ambassade og deres familier, som fik hjælp fra USA's militær. Også Storbritannien har hjulpet sine diplomater ud af landet.

Derudover har Sverige evakueret de ansatte på den svenske ambassade i Sudan hovedstad

Evakueringerne kommer på baggrund af konflikter i Sudan mellem landets hær og den paramilitære gruppe (RSF).

Det østafrikanske land har været politisk ustabilt i flere år. De seneste uger er kampene mellem de væbnede styrker dog taget til.

Mandag aften blev der indgået en ny våbenhvile i landet, som skulle gælde 72 timer. Ifølge den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken er de væbnede styrker blevet enige om at implementere våbenhvilen.

Tidligere indgåede våbenhviler er hurtigt blevet brudt, angiveligt fordi begge parter ikke har været indforstået med det, har det lydt.

