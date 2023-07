Enlige sælunger på stranden er ikke blevet forladt

Ser du en sælunge ligge alene på stranden, så bør du lade den være i fred.

Det skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse tirsdag, efter at bekymrede borgere har ringet om, at de har observeret enlige sælunger langs de danske strande.

Men sælungerne på stranden er - modsat af hvad flere borgere har frygtet - ikke blevet ladt i stikken af deres mor.

Sælungernes mødre er blot svømmet ud i havet for at fange fisk.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er nødvendigt, fordi sælungerne har brug for store mængder af fedtholdig mælk hver dag. Derfor skal mødrenes energidepoter ofte tankes op.

- Moren vil aldrig forlade sin unge, men vende tilbage til der, hvor hun efterlod den.

- Derfor er det vigtigt, at ungen ligger på samme sted, og at der er ro til at gå i land og die ungen, siger vildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus fra Naturstyrelsen Kronjylland i pressemeddelelsen.

I stedet for at nærme sig sælungerne, opfordrer Naturstyrelsen til, at man går en bue uden om dem.

/ritzau/