Enorm guldskat dukker op efter 1500 år i den jyske muld

Der er fundet en stor guldbeholdning på knap et kilo lidt uden for Jelling.

Skatten består af oldtidssmykker og blev begravet for omkring 1500 år siden.

Det er en af "danmarkshistoriens hidtil største, rigeste og flotte guldskatte", skriver Vejlemuseerne i en pressemeddelelse.

Ifølge museets forskningschef, Mads Ravn, er fundet unikt på mange måder.

- Det er jo knap et kilo guld, og det gør det ret specielt. Men kvalitativt er det også ret særligt, fordi der er runer på og specielle motiver, som ikke er set før.

- Så er der størrelsen på de her medaljoner. De kan ligge i en hånd, mens de normalt er på størrelse med en femkrone.

Han placerer fundet på top-5 over nogle af de største fund i Danmark.

- Det er virkelig toppen. Vi har guldhornene, der vejer syv kilo, så har vi fæstedsskatten, der vejer et kilo. Det her vejer lige omkring 945 gram.

- Så er der et par andre store nedgravninger, man kan sammenligne med, men motiv- og kvalitetsmæssigt er det her også ret specielt, forklarer Mads Ravn.

Ifølge museets forskere blev skatten begravet i et langhus af en stormand tilbage i jernalderen.

Det viser, at stedet har været et magtcentrum, siger Mads Ravn.

- Der har ligget en landsby på det her sted, og der har været en meget magtfuld person, som har nedgravet guldet. Han har været ekstraordinært magtfuld i forhold til de andre landsbyer i området.

- Han har også haft en forbindelse til et sted på Fyn, der hedder Gudme, som er et magtfuldt centrum for import af guld og handel i den her periode.

Det vides ikke, hvorfor stormanden valgte at begrave guldet.

Men det er langtfra det eneste guldfund i 500-tallet, siger Mads Ravn.

- Man mener, at det har sammenhæng med klimakatastrofen i 536, hvor et stort vulkanudbrud gav dårlige somre og dårlig høst, fordi en askesky lagde sig foran solen.

- Der er derfor en teori om, at man i perioden har ofret til guderne for at få bedre vejr igen, forklarer han.

Det var en borger, der gjorde fundet med sin metaldetektor i december.

Efterfølgende blev fundstedet udgravet i forrige uge af arkæologer fra Vejlemuseerne samt fagfolk fra Nationalmuseet.

Skatten vil indgå som en del af Vejlemuseernes store vikingeudstilling. Den åbner 3. februar næste år.

/ritzau/