Ensomme ældre mangler 1000 besøgsvenner

I januar vil forsikringsselskabet Codan og Ældresagen finde 1000 frivillige, der vil besøge ældre.

Ældresagen og forsikringsselskabet Codan lancerer i januar en kampagne, der skal skaffe omkring 1000 besøgsvenner til ensomme ældre.

I flere år har Ældresagen arbejdet med besøgsvenner - frivillige, der tager på besøg hos ældre, der ønsker det - for at bekæmpe ensomhed blandt ældre, som er blevet alene.

Her er der fast flere ældre, end der er frivillige, og det er det hul, som kampagnen skal forsøge at lukke.

- Det drejer sig ikke om, at vi henvender os til staten eller regionen eller kommunen. Vi henvender os til det enkelte menneske, og appellerer til deres medmenneskelighed og samfundsfølelse, forklarer direktør i Ældresagen Bjarne Hastrup.

- Der er det vores erfaring, at danskerne spiller sammen med os. Vi er aldrig blevet skuffet, når vi har sat sådanne kampagner i gang.

Direktøren har selv været i rollen som den besøgende. Og han husker det som lige givende for ham som for den ældre.

- Jeg husker en person, jeg besøgte. Jeg oplevede, at hun satte nogle jazzplader på. Hun fortalte, at det var mange år siden, at hun havde spillet de jazzplader, siger han.

- Det gav et stik i hjertet, at hun ikke havde nogen, der hver dag kunne komme og høre de her jazzplader med hende.

- Og jeg vidste, at når jeg lukkede døren og gik, så sad hun alene igen. Det eneste hun kunne gøre var at åbne på tv eller radioen, for at der trods alt var nogen, der snakkede med hende.

Marketings- og kommunikationsdirektør Mette Pontoppidan forklarer, at Codan ser det som en del af sit "samfundsansvar" at kere sig om et emne som ensomhed.

Derfor har Codan også besluttet sig for at bidrage til Ældresagens arbejde med ensomhed med noget af det, som de ved rigtig meget om:

- Vi synes, at den her sag giver rigtig god mening. Ensomhed er noget, der berører rigtig mange i Danmark, siger Mette Pontoppidan.

- Vi er et forsikringsselskab og har nogle kompetencer i marketing blandt andet. Og Ældresagen har deres special-viden om ensomhed. Det er det, vi slår sammen her.

