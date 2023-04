Han har været omgivet af skandaler. Nu søger Jon Stephensen om orlov fra Folketinget

Godmorgen og velkommen til ugens anden Morgensamling, som byder på lidt af hvert fra både ind- og udland.

Vi skal blandt andet forbi en kulturordfører på vej til orlov, en undersøgelse, der viser bekymrende tendenser for ensomme mænds lægebesøg, og så skal vi også forbi en frygtindgydende forhistorisk kødæder, der måske slet ikke var så frygtindgydende endda.

Kamp om konfirmanderne

Vi starter med forsidehistorien på nærværende avis, der i dag skriver om det voksende marked for ikkereligiøse og dyre alternativer til konfirmationer, som konkurrerer med konfirmationer i kirken.

De traditionelle, kristne konfirmationer er dog stadig mest populære blandt de unge konfirmander, og det er der en særlig grund til, fortæller en professor til avisen.

Hvad grunden er, kan du læse om her.

Kontroversiel vært stopper på ombrust tv-kanal

Tucker Carlson, der er vært på den amerikanske tv-kanal Fox News, forlader kanalen med omgående virkning. Det oplyser kanalen i en pressemeddelelse, der understreger, at begge parter var enige i beslutningen.

Den 53-årige Tucker Carlson er kanalens mest populære vært og har i flere år sikret et seertal i millionklassen til sit show, "Tucker Carlson Tonight".

Han er dog også blevet beskyldt for at komme med konspiratoriske udmeldinger, og efter et forlig med virksomheden Dominion Voting Systems har kanalens stemning vendt sig mod Carlson.

Tucker Carlson er den mest populære vært på Fox News og har skaffet kanalen millioner af seere til sit show. Foto: Chip Somodevilla/AFP/Ritzau Scanpix

Jon Stephensen søger orlov fra Folketinget

Kulturordfører for Moderaterne, Jon Stephensen, har været i en storm af sager om sin ledelsesstil i det tidligere virke som teaterchef samt om sin person. Senest er han blevet mødt med massiv kritik både i og udenfor partiet, efter at det kom frem, at han havde sendt en upassende sms til en 19-årig ungdomspolitiker.

Nu har han søgt selvbetalt orlov fra Folketinget, oplyser partiets formand Lars Løkke Rasmussen i en video på Facebook.

I videoen, der blev lagt ud på det sociale medie få minutter over midnat tirsdag, fortæller Lars Løkke Rasmussen, at en eksklusion af Jon Stephensen på nuværende tidspunkt vil være "en overreaktion", og at Jon Stephensen skal have "mulighed for at komme på benene igen".

Ensomme mænd forstår ikke deres egen læge

Fra Moderaternes folketingsgruppe hopper vi over til Jyllands-Posten, der skriver om en ny undersøgelse fra Forum for Mænds Sundhed, som tegner et dystert billede af forholdet mellem læger og mænd, der ikke har nogen fortrolige at tale med.

Ifølge undersøgelsen har mænd mellem 25 og 39 år uden nære relationer markant dårligere oplevelser hos lægen sammenlignet med andre mænd. Hver femte ensomme mand forstod ikke, hvad lægen fortalte dem ved sidste besøg, og lige så mange mænd oplever ikke, at de ved sidste konsultation fik de svar, de behøvede.

Tallene bør vække anledning til bekymring, mener flere eksperter, som avisen har talt med.

Ikonisk dinosaur havde måske læber

Vi runder af i dagens Kristeligt Dagblad, der kan berette om et nyt fund, som kan vende op og ned på forståelsen af en af de mest berømte dinosaurer.

Forskere på universitetet i Portsmouth i Sydengland mener nemlig, at den frygtindgydende Tyrannosaurus Rex - der i utallige film er afbilledet med skarpe tænder - højst sandsynligt havde læber til at skjule de sylespidse tænder.

Hvis det står til troende, er der mange film og børnebøger, der skal ændres.