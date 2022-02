Entydig blå støtte til amerikanske soldater på dansk jord

Regeringen får ikke svært ved at finde 90 mandater i Folketinget, der bakker op om et tættere militært samarbejde med USA. Et samarbejde, der vil betyde, at USA kan have både soldater og materiel i Danmark.

Både Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti bakker op. Regeringens støttepartier Enhedslisten og SF er imod.

- Vi er helt klart positive over for dette her. For os handler det om Danmarks sikkerhed.

- I lyset af den trussel der er ikke bare fra Rusland, men også andre lande, har vi brug for at få de her faciliteter, så amerikanerne kan komme hurtigt, hvis der bliver behov for det, siger Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen.

Også Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Kristian Thulesen Dahl, er positivt stemt.

- Vi er rigtigt glade for, at amerikanerne har dette her ønske. Vi ser det som en ekstra sikkerhed, at de har en interesse i at være til stede i Europa generelt og Danmark specifikt.

- Det betyder også, at al snakken om, at USA ikke vil Europa, ikke er sandt, siger han.

Hos De Konservative siger forsvarsordfører Niels Flemming Hansen, at partiet byder samarbejdet velkommen:

- Der er ingen tvivl om, at USA er en af vores nærmeste allierede. Så det er en god idé, at de kan komme på dansk jord og have tættere adgang til Europa. Som de også har i flere baltiske lande og Norge.

Politikken om ikke at have fremmede soldater og materiel på dansk jord har ellers stået fast i mindst 70 år og har betydet, at der ikke i Danmark har været åbenlyse mål for eksempelvis angreb med atomvåben.

Adspurgt om, hvorvidt dette ikke vil gøre Danmark til et mål i en eventuel konflikt, siger Michael Aastrup Jensen:

- Danmark er allerede i frontlinjen rent geografisk. Vi ligger der, hvor vi ligger. Vi er porten til Østersøen. Det kan vi ikke lave om på.

- Derfor kan vi ikke stikke hovedet i busken og håbe på, at nogen ikke ser os. Vi må beskytte os så godt som muligt.

Politikken var ellers tilstrækkelig for Danmark under hele Den Kolde Krig. Men tiden har ændret sig, siger ordføreren.

- 170.000 russiske soldater står opmarcheret på grænsen til Ukraine, og Rusland er generelt langt mere aggressiv, end vi har oplevet før. Så vi har brug for dette her, siger Michael Aastrup Jensen.

Adspurgt om, hvorvidt Rusland er mere aggressiv nu, end Sovjetunionen var under Den Kolde Krig - hvor der lå voldsomme angrebsplaner mod Danmark og Vesten - svarer Michael Aastrup "ja".

- Det kan man desværre godt sige, de er. Til forskel fra Den Kolde Krig har Rusland nu stillet de her tropper mere aggressivt op end selv under den kolde krig.

- Under Den Kolde Krig var der massere af retorik og angrebsplaner. Men i forhold til den gang, så er situationen en anden, og det må vi reagere på, siger han.

