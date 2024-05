”Der er overhængende fare for liv og helbred”: Forud for flytning af psykiatrisk tilbud hersker kaos

Morgensamling begynder med et besøg i lægehuset, som fremover måske vil være endnu mere digitalt.

Danske Regioner lægger op til, at kunstig intelligens skal hjælpe til at diagnosticere hudkræft, herunder modermærkekræft. Det skriver Berlingske.

Det vil kunne opleves ved, at lægen tager et billede af det sted på kroppen, som mistænkes for hudkræft, og så skal den kunstige intelligens vurdere, om patienten skal henvises til eksperthjælp.

Det sker, fordi diagnosticering i dag er en svær og tidskrævende opgaver i de almene lægehuse, skriver avisen.

Artiklen fortsætter under annoncen

I dag fjernes op mod 75 godartede modermærker for hvert tilfælde af modermærkekræft, der findes.

Spidskandidater vil af med ulve

Om få år ventes antallet af ulve i Danmark at runde 100, og så skal de kunne skydes, mener flere borgerlige spidskandidater til Europa-Parlamentsvalget ifølge DR.

"I dag er ulven totalfredet, men angreb på fårefarme og spor fra dyr helt tæt på boliger er uholdbart," siger Danmarksdemokraternes Kristoffer Storm.

Det sker efter, at EU-Kommissionen for nylig har foreslået at ændre ulvens status fra ’strengt beskyttet’ til ’beskyttet’. Hvis det sker, kan landene regulere ulvebestanden – eksempel gennem jagt.

EU-forslaget møder også støtte fra Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti.

Livsfarligt arbejde

Medarbejderne på De Særlige Pladser (et frivilligt behandlingstilbud) i Frederiksund, der behandler patienter med svær psykisk lidelse, slår alarm. De har skrevet til ledere i Region Hovedstadens Psykiatri, at det har været livsfarligt for dem at gå på arbejde den seneste tid.

"Vi mener, der er overhængende fare for liv og helbred, som kræver handling," lyder det i deres mail ifølge TV 2 Kosmopol.

Artiklen fortsætter under annoncen

Medarbejderne har blandt andet oplevet flere trusler mod personalet og episoder med vold mod personale og politi. Det sker i en situation, hvor De Særlige Pladser står til en omdiskuteret flytning til Brøndby.

Ansættelsesstop for præster i Nordjylland

Kristeligt Dagblad har fået indsigt i et brev, som Aalborg Stifts provster, præster og menighedsråd har modtaget. Her skriver biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, at man resten af året laver et såkaldt "dynamisk ansættelsesstop". Det betyder, at antallet af nye ansættelser og brugen af præstevikarer begrænses.

Begrundelsen for ansættelsesstoppet er, at præsternes nyeste lønstigning overstiger stiftets budget for resten af 2024.

Beslutningen kommer i en tid, hvor præstemanglen er stor. For eksempel har kirkerne i de nordjyske byer Hals og Hou manglet en præst i snart halvandet år.

Forskere har målt dannelsen af galakser

For nylig troede man ikke, at det var muligt at lave målinger som denne. Men nu er det sket. Forsker ved Københavns Universitet Kasper Elm Heintz fortæller til Ritzau, at de har målt dannelsen af galakser, der er over 13 milliarder år gamle.

"Det kræver utrolig gode og følsomme målinger, og jeg tror slet ikke, folk havde overvejet, at det var noget, vi kunne komme til at måle," siger forskeren.

Målingerne kan blandt andet gøre forskerne og os alle sammen klogere på, hvordan de første stjerner blev formet. Københavns Universitet kalder selv opdagelsen for sensationel og siger, at den bidrager med vigtig viden om universet.