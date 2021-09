Epidemien er aftagende - men kontakttal er mere usikkert

Coronaepidemien er fortsat aftagende i Danmark. Kontakttallet er beregnet til 0,7, oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Tallet viser, hvor mange en smittet person i gennemsnit giver smitten videre til.

Når det er på 0,7, giver ti smittede i snit smitten videre til syv andre personer. Epidemien er altså aftagende.

Kontakttallet er på samme niveau, som det ministeren offentliggjorde i sidste uge. Det er det laveste niveau siden starten af juni.

Tallet er bagudskuende og dækker altså over de smittetilfælde, som har fundet sted. De seneste tre dage indgår dog ikke, da tallene ikke er fuldendte.

Ifølge Magnus Heunicke er ugens kontakttal mere usikkert:

- Ændret testaktivitet gør tallet mere usikkert, men udviklingen i incidens og indlæggelsestal vidner om, at vi står det rette sted i Danmark, skriver han på Twitter.

Antallet af daglige smittetilfælde var i mandagens smittetal fra Statens Serum Institut (SSI) det laveste siden juni.

Her blev der registreret 263 smittetilfælde. Der kom dog også svar på det laveste antal prøver i år. Knap 27.000 indgår i opgørelsen.

Der er registreret yderligere 425 smittede, viser tirsdagens tal fra SSI. De er fundet ud fra knap 52.000 test.

På sygehuset var 117 personer tirsdag morgen indlagt med covid-19. Det er otte færre end et døgn tidligere. I januar var der flere dage over 900 smittede indlagt på hospitalet i Danmark.

Ifølge ministeren er vaccination af befolkningen afgørende for indsatsen mod corona. Han oplyser, at 5584 mandag fik et tredje stik med en coronavaccine.

Aktuelt tilbydes der et tredje stik til plejehjemsbeboere, fordi de er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

Det samme er tilfældet for udvalgte patienter med stærkt svækket immunforsvar. 12.509 danskere har nu fået et tredje vaccinestik.

/ritzau/