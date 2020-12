Epidemien er igen tiltagende: Kontakttal ligger på 1,2

Efter at kontakttallet i sidste uge lå på 0,9, er det i denne uge blevet opgjort til 1,2, oplyser minister.

Coronaepidemien er igen tiltagende i Danmark, da kontakttallet nu er steget til 1,2 fra 0,9 ugen før.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag eftermiddag på Twitter.

I sit tweet gør sundhedsministeren opmærksom på, at det seneste kontakttal har større usikkerhed på grund af variationer i antal testede i julen.

- Vi har et for højt smittetryk, og sammenlagt med høj positivprocent, stigende indlæggelsestal og flere dødsfald er situationen yderst alvorlig, skriver Magnus Heunicke.

Et kontakttal på 1,2 svarer til, at 10 coronasmittede i gennemsnit giver smitten videre til 12 andre.

Det vil sige, at da kontakttallet i sidste uge blev opgjort til 0,9, så ville 10 coronasmittede i gennemsnit smitte 9 andre. Med andre ord ville epidemien på et tidspunkt gå i sig selv, hvis den situationen var fortsat.

Da kontakttallet i sidste uge blev opgjort til 0,9, var det første gang i over en måned, at kontakttallet lå under 1,0.

Tirsdag eftermiddag har Statens Serum Institut også offentliggjort de seneste tal for smittesituationen herhjemme.

Tallene viser, at der hen over det seneste døgn er registreret 2621 nye tilfælde af coronasmitte. Det er sket på baggrund af 78.015 prøver.

Det vil sige, at 3,36 procent af prøverne har været positive.

De hurtigtest, der bliver foretaget af private udbydere, indgår ikke i tallene fra seruminstituttet.

Tidligere tirsdag blev det seneste døgns positivprocent for de private test opgjort til 2,80. Det skete på baggrund af 851 positive test blandt 30.420 test.

/ritzau/