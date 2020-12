Epidemien er igen tiltagende: Kontakttallet ligger på 1,1

I denne uge er kontakttallet opgjort til 1,1, oplyser sundhedsminister. Ugen før var det opgjort til 1,0.

Epidemien i Danmark er igen tiltagende, da kontakttallet i denne uge er blevet opgjort til 1,1 mod 1,0 ugen før.

Det oplyser sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Kontakttallet er en beregning af, hvor mange en smittet person ventes at give smitten videre til.

Et kontakttal på 1,1 vil sige, at 10 smittede i gennemsnit sender smitten videre til 11 andre. Tallet har de seneste uge svinget mellem 0,9-1,2.

- SSI (Statens Serum Institut, red.) har i denne uge estimeret kontakttallet til 1,1 i Danmark. Epidemien ser dermed ud til at være svagt stigende.

- Den samlede stigning i smitten dækker dog over regionale forskelle, hvor smitten især stiger i Region Hovedstaden og modsat falder i Region Nordjylland, skriver Magnus Heunicke i sit tweet.

For at tage hånd om situationen i hovedstadsområdet har ministeren varslet skærpede coronatiltag i kommuner og omkring hovedstaden.

Ifølge Magnus Heunicke er tiltagene, som skal begrænse coronasmitten, drøftet med alle Folketingets partier og erhvervslivet.

Det er endnu uvist, hvilke tiltag der kommer. Men allerede mandag erfarede en række medier, hvilke tiltag regeringen overvejer.

Flere kilder kunne mandag til Ritzau fortælle, at regeringen lægger op til, at de nye restriktioner skal gælde fra mandag i næste uge, og at de formentlig vil gælde frem til 2. januar.

Ekstra Bladet erfarede, at der er tale om blandt andet mere hjemmearbejde, og at der også kommer stramninger på fritidsområdet for børn og unge.

TV2 erfarede, at der bliver mere virtuel undervisning på videregående uddannelser, og at klasser i grundskolerne ikke må blandes sammen.

Desuden vil der være mere fokus på detailhandlen, som går en travl tid i møde på grund af julehandlen. Der skal blandt andet ses på antal personer i butikkerne og øget åbningstid.

Det kan også komme på tale, at gågader og trafikken indrettes anderledes. Eksempelvis med ensretninger.

Det vides endnu ikke, hvilke kommuner der rammes af skærpede restriktioner, men disse 17 kommuner er i spil:

Tårnby, Brøndby, Hvidovre, København, Vallensbæk, Gladsaxe, Rødovre, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg, Ishøj, Gentofte, Ballerup, Høje-Taastrup, Dragør, Glostrup og Albertslund.

