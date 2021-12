Epidemien vokser - omikron er nu dominerende variant

Cirka en måned efter at coronavarianten omikron første gang blev registreret i Danmark, er den nu dominerende.

Kontakttallet for coronavirus er tirsdag beregnet til 1,2, og dermed er epidemien i vækst. Statens Serum Institut (SSI) vurderer nu, at omikron er den dominerende variant.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på det sociale medie Twitter.

Ifølge sundhedsministeren er der i Danmark i øjeblikket stigende smitte i samfundet. Det skyldes især coronavarianten omikron.

- Vi ser en epidemi i vækst, og i dag rekordhøj smitte med 13.558 bekræftede tilfælde inklusiv reinfektioner.

- SSI vurderer, at omikron er den dominerende variant allerede nu og fortsat i vækst, skriver Magnus Heunicke.

Omikron har spredt sig i Danmark siden slutningen af november. Her blev varianten fundet første gang. Det var hos rejsende fra Sydafrika.

Data tyder på, at den smitter mere end andre varianter.

Smittespredning med varianten er gået hurtigere, end det er set med tidligere varianter af coronavirus, som har været dominerende i Danmark.

Samtidig er der i løbet af december nærmest dagligt blevet sat rekorder for, hvor mange personer i Danmark der er konstateret smittede over et døgn.

Ifølge tirsdagens smittetal fra Statens Serum Institut er der det seneste døgn konstateret smitte hos 13.558 personer i Danmark. Det er inklusiv 501 reinfektioner. Det er personer, der er testet positive for coronavirus, mindst 60 dage efter at de sidst afleverede en positiv prøve.

Omikron er årsag til, at myndighederne i disse uger har anbefalet at genindføre flere restriktioner mod coronavirus.

Senest har Folketinget blandt andet besluttet, at visse erhverv skal holde lukket. Det gælder for eksempel biografer, spillesteder og museer. Og at serveringssteder skal justere åbningstider. Restriktionerne trådte i kraft søndag.

Samtidig opfordrer myndigheder og regeringen til, at flere lader sig vaccinere mod coronavirus. Eller at de takker ja til revaccination - et såkaldt boosterstik - hvis de allerede er færdigvaccinerede.

Den seneste tid er både børn mellem 5 og 11 år samt voksne mellem 40 og 65 år blevet inviteret til vaccination og revaccination.

Sundhedsstyrelsen skriver i en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag, at "mange mennesker har reageret lynhurtigt" på invitationen til revaccination.

Samtidig har 215.000 personer besluttet sig for at få det første stik siden 25. november. Af dem er 145.000 børn mellem 5-11 år.

- Pas på dig selv og andre, bliv (re) vaccineret!, skriver sundhedsministeren på Twitter.

I alt 77 procent af befolkningen er færdigvaccinerede mod corona. Det samme gælder for 36,8 procent, som har fået et boosterstik.

/ritzau/