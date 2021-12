Epidemikommission frygter omikron og vil pause behandlingsgaranti

Den hastigt stigende og meget smitsomme virusvariant omikron får nu Epidemikommissionen til at indstille til regeringen, at behandlings- og udredningsgarantien suspenderes.

Det erfarer Ritzau.

Desuden skal kommunerne hjælpe med et midlertidig beredskab i form af sengepladser. Helt konkret skal kommunerne kunne tage op mod 300 patienter for at aflaste sygehusene, hvis omikron fører til flere indlæggelser.

Det betyder til gengæld, at kommunerne kan fravige forpligtelser og rettigheder i ældreplejen.

Derudover kommer det også til at gå ud over forebyggende sundhedsydelser for børn i den skolepligtige alder og genoptræning efter udskrivning fra sygehus.

Samtidig lyder det også i indstillingen, at retten til hurtig udredning og det udvidede frie sygehusvalg skal suspenderes midlertidigt.

Det frie sygehusvalg betyder, at patienter, som ikke kan behandles i det offentlige system inden 30 dage, kan få mulighed for behandling på privathospital.

Der er møde i Folketingets Epidemiudvalg mandag eftermiddag. Her vil sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og social- og ældreminister Astrid Krag (S) fremlægge indstillingen for partierne og bede om deres opbakning.

Støttepartierne SF og Enhedslisten ønsker en suspendering af udrednings- og behandlingsgarantien.

- Det handler om en nødsituation og i tilfælde af, at sygehusene bliver overbelastet, siger sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF).

- Kommunerne har tilbudt, at de kan stille med 300 senge, hvis det er sådan, at sygehusene løber over af patienter, siger hun.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, lagde søndag op til, at restriktioner bør skærpes yderligere.

Det var i forlængelse af den seneste prognose over coronasmitte og indlæggelser fra Statens Serum Institut. Her fremgik et scenarie med langt højere smittetal i den kommende tid.

Hos Lægeforeningen hæfter formand Camilla Rathcke sig ved den ekstra kapacitet på 300 sengepladser i kommunen, som kan aktiveres, hvis det bliver nødvendigt.

- Det vil kunne give luft, hvis der er ekstra sengepladser, såfremt der kommer flere coronaindlæggelser eller øget smitte blandt personalet.

Hun vurderer ikke, at det i sig selv frigiver voldsomt meget kapacitet at suspendere behandlingsgarantien, fordi den i praksis har været sat ud af kraft mange steder.

- En del af behandlingerne har de facto været udskudt i gennem et stykke tid, forbi der ikke har været personale til at løse opgaverne.

- Men det giver selvfølgelig noget ekstra fleksibilitet ude på sygehusene, siger hun.

Hos oppositionspartierne er der derimod modstand mod at indstille behandlings- og udredningsgarantien.

- Jeg kan slet ikke se, hvorfor folk ikke skal have ret til at blive genoptrænet efter en operation for eksempel. Det stemmer slet ikke, for det er så vigtigt, at folk bliver genoptrænet hurtigt, siger Per Larsen, som er sundhedsordfører for De Konservative.

Lars Boje Mathiesen, sundhedsordfører for Nye Borgerlige, siger:

- Jeg kan selvfølgelig ikke sige noget om, hvad der er udgivet af fortrolige dokumenter til et lukket møde, men det har jo været fremme i den generelle debat, og jeg synes, at en afvikling af behandlingsgarantien er et meget voldsomt skridt, siger han.

