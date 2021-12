Epidemikommissionen løfter corona-risiko nationalt

Epidemikommissionen hæver det nationale risikoniveau til 4, det næsthøjeste. Det sker efter, at smitten med covid-19 er øget mærkbart.

Risikoniveau 4 dækker over den vurdering, at der er "potentiale for høj sygdomsbyrde i den kommende periode".

På regional basis er alle regioner undtagen Region Midtjylland nu på risikoniveau 4.

- Samlet set vurderes epidemien fortsat at være i vækst med udtalt samfundssmitte i alle sektorer og aldersgrupper.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hertil kommer at billedet er blevet yderligere kompliceret af den nye variant omikron, hvor der i løbet af meget kort tid er tale om afledt samfundssmitte, hvor særligt en række supersprederbegivenheder har spillet en rolle, står der i den nationale risikovurdering.

Risikoniveauet har ingen direkte sammenhæng med indførsel af eventuelle nye restriktioner. Det fremgår af Coronasmitte.dk, myndighedernes portal om covid-19 pandemien.

Niveauet viser dog med hvilken alvor, myndighederne ser på situationen.

Risikovurderingen, der altså hæver risikoniveauet til 4, lægger vægt på, at antallet af smittede per 100.000 indbyggere, incidensen, steg betydeligt i uge 48.

Den samlede incidens er steget fra 495 til 588 i uge 48, der sluttede med den 5. december.

For uvaccinerede steg incidensen til 1218 fra 1030 i ugen og for vaccinerede fra 387 til 477.

- Generelt er risikoen for smitte 2,6 gange højere blandt de uvaccinerede grupper over 12 år i forhold til vaccinerede i uge 48.

- Risikoen for alvorlige sygdomsforløb med behov for indlæggelse var i uge 47 4,2 gange højere for uvaccinerede over 12 år i forhold til vaccinerede, står der i vurderingen.

Der bliver også peget på, at der er høj smitte blandt 6-11-årige skolebørn. Her var incidensen i uge 48 på 1959.

- Det svarer til at cirka to procent af aldersgruppen blev smittet i uge 48.

- Der ses en stigning i smitten blandt personale i sundheds-, undervisnings- og socialsektoren. Der ses ligeledes en stigning i antallet af tilfælde blandt beboere på plejehjem, står der.

Onsdag indførte Folketinget og regeringen en række tiltag, der skal dæmpe smitten. Blandt andet restriktioner for nattelivet og at sende skolebørn hjem fra onsdag i næste uge.

/ritzau/