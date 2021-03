Epidemiudvalg forkaster forslag om tvangstest i Vollsmose

Regeringen fik ikke flertal i epidemiudvalg til, at give borgere i Odense-bydel pligt til at lade sig teste.

Et flertal i Folketingets epidemiudvalg har mandag sagt nej til, at beboere i Odense-bydelen Vollsmose skal have en pligt til at lade sig teste for coronavirus.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) efter et møde i udvalget.

- Som jeg har forstået Folketingets partier op til det her møde, mente jeg, der var et helt entydigt ønske om, at vi skulle slå hårdt ned på de lokale nedbrud.

- Det er altså et forslag, som Folketinget så alligevel ikke er klar til at bruge. Det vil jeg tage til efterretning, siger han til TV2 News efter mødet.

Forslaget indebar ifølge flere medier, at borgere i Vollsmose skulle have en pligt til at lade sig teste.

Hvis de ikke ville det, skulle de gå i isolation. Overtrædelse af dette skulle medføre en bøde.

Magnus Heunicke siger, at regeringen har taget et forslag fra regeringens epidemikommission ind til mødet i epidemiudvalget.

Ifølge flere medier indeholdt det også et ønske om, at forsamlingsloftet i Vollsmose skulle sænkes fra fem til to personer.

Derudover skulle der indføres skærpede krav til brug af mundbind i det offentlige rum i området.

/ritzau/