Epidemiudvalget ikke indkaldt før pressemøde fredag

Flere sundhedsordførere samt udvalgets formand, Kirsten Normann Andersen (SF), fortæller, at der ikke er indkaldt til møde i Epidemiudvalget fredag.

Udvalget skal godkende eventuelle nye restriktioner for at begrænse smitten mod covid-19, inden de kan implementeres. Statsministeriet har indkaldt til pressemøde om coronasituationen klokken 14 fredag.

- Det er kritisabelt, at der bliver indkaldt til pressemøde, inden der har været møde i Epidemiudvalget. Jeg har understreget over for regeringen, at vi er helt med på, at det skal gå hurtigt.

- Men man kan ikke i god respekt for demokratiet begynde at melde noget ud, inden det reelt er vedtaget. Så jeg er uforstående for, hvis den udøvende magt begynder at informere om noget, der ikke er vedtaget endnu, siger Enhedslistens sundhedsordfører og medlem af udvalget, Peder Hvelplund.

Invitationen til pressemødet kommer i kølvandet på flere dage med høje smittetal og varsling af mulige restriktioner. Flere partier har udtalt, at blandt andet et forsamlingsloft igen kan komme på tale.

Ifølge den nye epidemilov kan regeringen ikke indføre restriktioner, hvis ikke det er godkendt i Folketinget - forstået på den måde, at der ikke må være et flertal imod.

Derfor er den parlamentariske proces, at Epidemikommissionen, der består af myndighederne, indstiller forslag til nye restriktioner til sundhedsministeren.

Regeringen træffer så valg om, hvilke restriktioner, den ønsker, skal gennemføres. Det skal så forelægges Epidemiudvalget, hvor der ikke må være et flertal imod, inden det må sættes i værk.

- Hvis regeringen bare melder ud, hvad den ønsker, så har jeg ikke noget problem med det. Problemet er, hvis man går ud og siger: Det er det her, der kommer til at ske".

- Regeringen kan holde alle de pressemøder, de vil, de kan bare ikke melde ud, hvad der konkret kommer til at ske, siger Peder Hvelplund.

/ritzau/