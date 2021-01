Epilepsihospital skal aflaste pressede sygehuse på Sjælland

Selvejende hospital med epilepsipatienter stiller 22 sengepladser til rådighed for hårdt presset region.

Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund træder nu til for at hjælpe sygehusene i Region Sjælland, der er presset af mange coronapatienter.

Hospitalet, der drives af en selvejende non-profit-organisation, modtager torsdag de første fem patienter.

Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

- Vi er glade for, at Filadelfia kan aflaste regionens sygehuse, som nu er alvorligt belastede af den bratte stigning i antallet af covid-19-ramte patienter, siger koncerndirektør Leif Panduro Jensen.

Antallet af flyttede patienter stiger de følgende dage til 15 patienter. Sygehuset stiller i alt 22 sengepladser til rådighed til medicinske patienter fra regionens sygehuse.

- Det har hele tiden indgået i vores beredskabsplan, at vi kunne nå et punkt, hvor vi får behov for at finde alternative sengepladser til en del af de medicinske patienter.

- Set i lyset af, at covid-19-situationen risikerer fortsat at udvikle sig, aktiverer vi samarbejdet nu, siger Leif Panduro Jensen.

Region Sjælland har flere gange inden for kort tid øget beredskabet på grund af et stigende antal coronapatienter.

Tirsdag var der ifølge Statens Serum Institut 164 coronapatienter indlagt på sygehuse i Region Sjælland.

På epilepsihospitalet, der blev grundlagt tilbage i 1897, finder man det naturligt at hjælpe regionen i en svær situation.

- Vi finder det helt naturligt at indgå i beredskabet, da vi har en samfundsopgave midt i en sundhedskrise.

- Vi ved, hvordan det skal foregå, da vi havde en generalprøve i foråret, hvor Filadelfia også indgik i beredskabet, siger direktør Jens-Otto S. Jeppesen.

Filadelfia stiller plejepersonale og "i nogen udstrækning" også læger til rådighed.

Men læger fra regionen har behandlingsansvaret for patienterne.

Hvor længe hospitalet skal hjælpe sygehusene, er endnu uvist.

Filadelfia opretholder samtidig behandlingen af de mest udsatte epilepsipatienter.

- Epilepsihospitalet har fortsat en vigtig opgave med behandling af egne kritiske patienter og opretholder den vigtige funktion for børn og voksne med epilepsi, siger Jens-Otto S. Jeppesen.

