Opråb efter knivoverfald: Forhold i psykiatrien er ikke holdbare for hverken patienter eller ansatte

Det er blevet mandag efter en historisk weekend, hvor gader og stræder i Paris ikke blot har været indhyllet i gult, men også i rødt og hvidt.

Da Jonas Vingegaard i går kørte over målstregen og kunne stille sig på podiets øverste trin for anden gang, skrev den 26-årige cykelrytter sig ind i historiebøgerne som den første dansker til at vinde Tour de France to gange i træk.

Jonas Vingegaard i feltet på Avenue des Champs-Elysees. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Onsdag vender han hjem for at blive fejret på Rådhuspladsen, i Tivoli og senere i hjembyen Glyngøre.

Hjerteopereret premierminister møder op til omstridt afstemning

Det er blevet dagen, hvor Israels parlament skal stemme om den første del af det omstridte lovforslag, der i månedsvis har fået tusinder af demonstranter på gaden. Premierminister Benjamin Netanyahu ønsker med sin regerings foreslåede retsreform at fjerne den israelske højesterets mulighed for at gribe ind over for beslutninger, som de folkevalgte politikere vedtager – noget, der kan gøre det sværere at forhindre magtmisbrug. Det skriver CNN.

Det var ellers uvist, om premierministeren overhovedet ville være i stand til at dukke op i dag. I weekenden blev han nemlig indlagt og fik indopereret en pacemaker. Men 73-årige Netanyahu har forsikret, at han vil være at finde til afstemningen.

Løkkes fordømmelse af koranafbrændinger møder forargelse

Den danske udenrigsministers reaktion på den koranafbrænding, der fredag fandt sted foran den irakiske ambassade i København, vækker opsigt og forargelse. Lars Løkke Rasmussens (Mod.) kalder det et "misbrug af ytringsfriheden", der ikke har "andet formål end at provokere og skabe splittelse".

Men dén udmelding er at give indrømmelser til "aggressive antidemokratiske kræfter", lyder det i dagens udgave af Kristeligt Dagblad. Her giver avisens korrespondent i Mellemøsten også sin analyse af den eskalerede situation mellem den muslimske verden og Sverige – en situation, som Danmark måske er ved at blive trukket med ind i? I hvert fald blev der lørdag sat ild til Dansk Flygtningehjælps kontorer i den irakiske by Basra.

Demonstranter i Baghdad i Irak fredag den 22. juli efter en koran blev brændt i København. Foto: Ahmed Jalil/EPA/Ritzau Scanpix

Knivoverfald i psykiatrien

Forholdene i psykiatrien er hverken holdbare for ansatte eller patienter. Sådan lyder opråbet fra organisationerne SIND og Dansk Psykiatrisk Selskab i DR, efter en ansat på Psykiatrisk Center Glostrup fredag blev stukket ihjel af en 41-årig patient.

For det er langt fra første gang, at ansatte i psykiatrien mister livet som følge af voldelige overfald. Siden 2012 er otte ansatte blevet dræbt på – eller som følge af – deres arbejde med psykisk syge personer.

Helt konkret mener organisationerne, at der ikke blot er brug for flere ansatte, men også for at skabe et miljø, hvor patienter i højere grad oplever at blive hjulpet.

Hormonbehandling kan føre til demens hos kvinder

Behandling med kønshormonet østrogen øger ikke kun risikoen for hjertekarsygdomme og brystkræft. Forskere fra Kræftens Bekæmpelse og Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet har nemlig fundet ud af, at kvinder, der i overgangsalderen tager hormoner, har en øget forekomst af demens på cirka 20 procent i forhold til andre kvinder.

Hvorfor det hænger sådan sammen, ved forskerne endnu ikke. Ikke desto mindre bør det få kvinder til at tænke sig grundigt om, inden de beslutter at tage hormoner i overgangsalderen, siger professor og gynækolog til Ritzau.

Kort nyt fra udlandet

To droner ramte i nat to bygninger i Ruslands hovedstad, Moskva. Rusland meddeler, at dets flyvevåben afværgede et ukrainsk droneangreb.

Det konservative parti Partido Popular har i løbet af natten erklæret sin sejr efter gårsdagens valg i Spanien. Det skal nu finde opbakning hos den øvrige højrefløj til at danne regering.

Titusindvis er evakueret på den græske ø Rhodos, hvor skovbrande i weekenden fik feriegæster til at løbe for deres liv. Også på øen Korfu kæmper man nu mod ilden.

Klassisk børnefilm er ikke længere egnet for børn

Filmen "Kaninbjerget" anses ikke længere for at være egnet til børn. I hvert fald ikke i Storbritannien.

Filmen om den lille flok kaniner, der finder paradis for blot at opdage, at de er endt på et kaninopdræt, har nemlig modtaget den såkaldte PG-rating. Det betyder, at børn nu opfordres til – som minimum – at se den med en forælder.

"I 45 år har den film martret vores børn og bragt skræk og traumer ind i deres liv," skriver en filmkritiker i The Telegraph.

Helt så alvorligt ser man tilsyneladende ikke på filmklassikeren herhjemme. For selvom filmens plot ifølge dansk børnefilmsekspert er "superbrutalt", vurderer hun til Berlingske, at den har noget, der i nutidens børnekultur godt kan være en mangelvare: Noget på hjerte.