Er det overhovedet sagligt at snakke om Findsens sexliv?

Hører en spionchefs seksuelle præferencer til på en politisk briefing? Det er blevet diskuteret efter Berlingske torsdag bragte en historie om, at den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, ifølge PET's oplysninger skulle dyrke sadomasochistisk sex.

Intime detaljer om FE-chefen, der er sigtet for at have lækket statshemmeligheder, blev nemlig delt under en lukket politisk briefing i Folketinget for blandt andet Folketingets partiledere i slutningen af januar og starten af februar, kunne Berlingske fortælle.