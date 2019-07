Erik Lindsø er 19 år ældre end sin kone, som han mødte sent i livet og nu har to små børn med. Aldersforskellen tænker han ikke selv særligt meget over, men omgivelserne tager ofte fejl af familieforholdene, ligesom det til tider har været svært for hans voksne sønner. ”Heldigvis lever vi en meget tolerant tid,” siger han