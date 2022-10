Er en midterregering en demokratisk gevinst? Erfaringerne fra udlandet er blandede

Både Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne og Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet har slået til lyd for, at der skal komme en bred midterregering efter valget. Det er derfor langt fra umuligt, at det sker. Spørgsmålet er så, hvilke fordele og ulemper en sådan regering indebærer. Kan vi lære noget herom baseret på erfaringerne i nabolandene Tyskland og Finland, hvor der er en lang tradition for netop en sådan regeringstype?

Siden etableringen af Forbundsrepublikken Tyskland i 1949 har brede midterregeringer været normen. I mange år var enten det kristendemokratiske CDU eller det socialdemokratiske SPD hovedpartiet i skiftende regeringer, mens det mindre liberale FDP skiftede med at være i regering med de to partier. Opbruddet i denne tradition kom i 1998, da partiet De Grønne gik i regering med SPD. Seneste brede midterregering i Tyskland består af partierne SPD, FDP og De Grønne. I en række tilfælde er de tyske regeringers bredde viddet ekstra ud, når de to store partier, CDU og SPD, er gået sammen hen over midten i en såkaldt Grosse Koalition.