Er et forbud mod tørklæder i skolen en god idé?

Özlem Cekic, generalsekretær og medstifter af foreningen Brobyggerne og tidligere medlem af Folketinget for SF.

”Jeg vil under ingen omstændigheder betvivle, at der er nogle piger, som bliver udsat for social kontrol. Men svaret på alle spørgsmål i et liberalt demokrati kan ikke være forbud. Og der er noget langt vigtigere på spil end tørklæder, nemlig åndsfriheden og religionsfriheden. Kommissionen anbefaler også, at hvis det er nødvendigt for at få et forbud gennemført, bakker den op om, at en kristen ikke må gå med et kors om halsen eller en jøde med sin kalot. Det er simpelthen en glidebane i forhold til vores frihedsrettigheder.