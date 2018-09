Kritik af DR: Udskæring af frugt og artikler om flytoiletter er ikke public service

På DR’s hjemmeside kan man finde video-instruktioner om udskæring af mango-frugter og forklaringer på flyvemaskiners små toiletter. Men det er ikke public service, og DR bør efter besparelser skære kuriøst indhold fra, siger kritikere

Klikker man rundt man på DR’s hjemmeside kan man blandt andet se en instruktionsvideo i udskæring af mango-frugter, læse en artikel om, hvorfor flytoiletter er så små og få forklaret, hvorfor nogle mennesker håndterer et nederlag i ludo dårligere end andre. Men den slags indhold er ikke public service, lyder det nu fra flere flere iagttagere, der kritiserer Danmarks Radio for at appellere til laveste fællesnævner med meget af deres online-indhold og opfordrer DR til at bruge de aktuelle besparelser til at blive mere fokuseret.

DR skal i det hele taget stoppe med at ”appellere til danskernes reptilhjerne”, siger blandt andre Benjamin Rud Elberth, medieekspert og ejer af medierådgivningsfirmaet Elberth Kommunikation.

”Jeg ved godt, hvorfor de laver en video om, hvordan man skal skære sin mango. Det er, fordi de ved, brugerne vil se det. Men vend den lige på hovedet. Hvad nu hvis man prøvede at lade være med at lokke folk, men havde et unikt salgspunkt om at levere det, andre ikke leverer, ud fra et public service-perspektiv? De burde sige: Vi tillader os at levere den kedelige, gennemgående, kvalitetshøje journalistik om emner, som ikke bare er clickbait (overskrifter, der skal lokke brugerne til at klikke videre, red.),” siger Benjamin Rud Elberth.

Det har ellers ikke skortet på dommedags-profetier om Danmarks Radios fremtid, siden koncernen blev pålagt at spare 20 procent og i sidste uge præsenterede planen for de næste fire år. Men den slags lokkende overskrifter fortæller en historie om, at DR sagtens kan slankes og blive mere fokuseret efter sparerunden, mener Benjamin Rud Elberth.

”Et slankere DR er et skarpere DR. Det kan de blive, ved at lade være med at lefle for laveste fællesnævner og appellere til danskernes reptilhjerne med clickbait. De skal levere kvalitet, de skal levere dansk-båret kvalitet, og de skal levere det, andre medier ikke leverer i forvejen,” siger han.

Samfundsdebattør og forfatter Ole Hyltoft sad i DR’s bestyrelse fra 2007 til 2015 og var fra 2009 til 2014 næstformand. Han tilslutter sig kritikken og mener, at DR har nedprioriteret blandt andet kulturstoffet og i stedet satset mere på ”spøg og skæmt”. Balancen har simpelthen rykket sig, siger han.

”Og det er en kritik, jeg har fremført i bestyrelsen flere gange. Selvfølgelig skal der være ungdomsstof, selvfølgelig skal der være spøjse ting, men det skal ikke alt sammen være pjat og pjank. Og det er det blevet,” siger Ole Hyltoft og tilføjer, at han ligeledes gerne ser, at DR i forbindelse med besparelserne bliver mere fokuseret og seriøst.