Er naboen narkokriminel, øges risikoen for, at unge ender i problemer

Når udsatte unge får anvist en almen bolig i en ejendom, hvor der bor narkokriminelle, begår de selv mere kriminalitet. Det viser en ny undersøgelse af unge i Københavns Kommune. Men i Aarhus og Aalborg genkender man ikke billedet

Hvad gør en udsat ung, der får anvist en bolig i en almennyttig ejendom, hvor der bor narkokriminelle, og der bliver lettere adgang til euforiserende stoffer?

En ny undersøgelse tyder på, at man begynder at tage stoffer og begår kriminalitet for at få råd til sit forbrug. Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har set på 2230 unge, der i 2009-2012 har være akut boligsøgende i Københavns Kommune og har fået anvist en bolig i en almen boligejendom. Fælles for de unge, der bor i samme bygning som narkokriminelle, er, at de i højere grad selv begår mere kriminalitet.

”Vi kan ikke måle, hvor mange stoffer de tager, eller hvor afhængige de unge bliver, men vores fortolkning af de her resultater er, at hvis de udsatte unge flytter ind et sted med mange naboer, der har haft med stoffer at gøre, så har de også lettere adgang til dem,” siger Gabriel Pons Rotger, der er seniorforsker hos Vive og står bag undersøgelsen.

Han siger samtidig, at faktorer som etnicitet og anden kriminalitet som vold og indbrud ikke er afgørende for effekten af naboerne, der i undersøgelsen betegnes som alle de beboere, der bor i samme bygning som den udsatte unge. Dermed dækker nabobegrebet over alle i én almennyttig ejendom.

”Vi ser, at unge, der flytter til steder med flere narkokriminelle, begår mere kriminalitet end andre. De begår især indbrud, hvilket kan hænge sammen med, at de skal finansiere deres forbrug,” siger Gabriel Pons Rotger.

Undersøgelsen viser også, at hver gang andelen af naboer, der tidligere er sigtet for besiddelse af narkotika, stiger med én procent, stiger sandsynligheden for, at de unge bliver sigtet for kriminalitet med godt fire procent. En sandsynlighed, der ikke vil stige, hvis naboen for eksempel er voldsdømt.

”For mig at se viser det, at stoffer er en vigtig kilde til ungdomskriminalitet, og at det er noget, man skal være mere opmærksom på. Det kalder på, at man skal være mere målrettet i forhold til, hvor man placerer de her udsatte unge,” siger Gabriel Pons Rotger.

Han understreger også, at undersøgelsens data fra Københavns Kommune har været ideelle, fordi man netop har haft muligheden for at sammenligne udsatte unge, der bliver placeret tilfældigt i forskellige områder med forskellige typer naboer.

I Aarhus Kommune har man valgt en anden strategi. Her anviser man unge med særlige behov til ungdomsboliger og kollegieboliger i samarbejde med boligorganisationer og kollegiekontorer med forsigtighed, og ikke i områder som Gellerup eller Bispehaven, forklarer Kirsten Lund Frandsen, der er kontorchef for By og Bolig i Aarhus Kommune.

”Vi er påpasselige, når vi anviser. Det er ikke det samme som at alt lykkes, men vi kerer os om at få de unge inkluderet på den gode måde,” siger hun og uddyber:

”Hvis man skulle gøre noget ved det, skulle man nok gå ind i de anvisninger og sikre sig, at det ikke var det resultat, man fik ud af det. Det er et kompliceret puslespil at sidde med, men jeg kan bare sige, at jeg ikke kan genkende billedet fra undersøgelsen,” siger hun.

I Aalborg Kommune mener socialchef Hanne Manata heller ikke, at billedet fra undersøgelsen er genkendeligt, selvom kommunen ikke har lignende data på området.

”Den smittefare er ikke den samme i Aalborg. Vi har andre forudsætninger, og i København har de ikke haft nær den samme udvikling på ungdomsboligfronten, som vi har. De unge, vi anviser, kommer til at bo med unge studerende og ikke tidligere narkodømte,” siger hun.

Hos FSB, som er Københavns største almene boligorganisation, der ejer omkring 13.000 boliger, anerkender man, at der er en udfordring. Samtidig understreger direktør Pia Nielsen, at den almene sektor i Aarhus og Aalborg er større end i København, hvor der også er flere udsatte unge.

”Tallene alene gør, at Københavns Kommune bare har større udfordringer, men den problematik, undersøgelsen rejser, handler også om, at koncentrationen af udsatte unge i bestemte boliger kan blive for høj,” siger hun og fortsætter:

”Det handler ikke om at sidde og skyde skylden på nogen, men selvfølgelig kan tingene blive bedre. Vi har behov for et øget kommunalt fokus på at følge op på de her unge.”

Hos socialforvaltningen i Københavns Kommune hæfter man sig først og fremmest ved, at udbuddet af boliger ikke matcher behovet.

”Udfordringen er grundlæggende, at vi ikke har nok billige boliger i København til at kunne skræddersy hver enkelt boliganvisning. Vi arbejder løbende på at få flere billige boliger, som socialforvaltningens målgrupper har mulighed for at betale, men i mellemtiden må vi arbejde med de boliger, vi har,” lyder det i et mailsvar.

Også Københavns Kommunes socialborgmester, Mia Nyegaard (R), mener, at udbuddet af boliger skal styrkes for at imødekomme, at udsatte unge bliver bosat i samme bygning som tidligere narkodømte.

”Der er generelt en udfordring med betalelige boliger til udsatte unge. Derfor er det nødvendigt med forskellige tiltag, f.eks. at eksperimentere med midlertidige boliger på ledige grunde og i øvrigt samarbejde tættere med private aktører. Det vil give os større valgfrihed, når vi skal anvise de unge,” skriver Mia Nyegaard i et mailsvar.