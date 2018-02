Er partipressen på vej tilbage?

De etablerede medier er i stigende grad ved at genoplive tidligere tiders mere politiserende redaktionelle linje, skriver historiker Jes Fabricius Møller

Det rejste en del debat, da socialdemokraten Henrik Sass Larsen for nylig modsatte sig at blive interviewet til mainstream-medier. Det fortalte han blandt andet om i et interview med journalist Reimer Bo Christensen. Sass Larsen og Socialdemokratiet er til gengæld blevet beskyldt for at sejle under falsk flag, fordi de selv har bestilt og betalt Christensen for at producere interviewet.

Socialdemokratiet har ligefrem oprettet sit eget medie, Netavisen Pio. Dermed genopvækker partiet en gammel institution i mediebilledet, den partidrevne avis. Den nye netavis er opkaldt efter Louis Pio, der betragtes som Socialdemokratiets grundlægger i Danmark. Det væsentligste instrument i Pios politiske værktøjskasse var den avis, han i 1871 grundlagde: Socialisten, senere kaldet Social-demokraten og fra 1959 til lukningen i 2001 Aktuelt og Det Fri Aktuelt.