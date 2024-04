Erfaren dekan bliver ny rektor på Copenhagen Business School

Professor i økonomi Peter Møllgaard bliver ny rektor på Copenhagen Business School (CBS).

Det skriver CBS i en pressemeddelelse.

Møllgaard kommer fra en stilling som dekan for det samfundsvidenskabelige fakultet på Syddansk Universitet, hvor han har været siden 2022.

Han har en mangeårig fortid på CBS, hvor han både har været professor, institutleder og dekan, samt ni års erfaring som dekan på universiteter i Danmark og udlandet.

I pressemeddelelsen står det, at bestyrelsen har lagt stor vægt på hans ledererfaring samt kendskab til CBS og den aktuelle politiske situation for sektoren.

- Vi glæder os til at samarbejde med Peter Møllgaard. Peter kommer med store ledelsesmæssige og faglige kompetencer samt et stort netværk.

- Han har en omfattende erfaring med både nationalt og internationalt perspektiv, og de aktuelle politiske reformer, siger Torben Möger Pedersen, der er bestyrelsesformand for CBS, i pressemeddelelsen.

Peter Møllgaard er foruden sin nye stilling også formand for Klimarådet, der rådgiver den danske regering om klimapolitik.

Han glæder sig til at stå i spidsen for CBS og være med til at løse store udfordringer i verden.

- Jeg er især optaget af, at CBS som nordens største business-universitet skal tage ansvar for og være med til at løse og belyse nogle af de store udfordringer og transformationer som samfundet står overfor, siger han i pressemeddelelsen.

Herunder nævner han den grønne omstilling, kunstig intelligens og livslang læring.

CBS har været på jagt efter en ny rektor, siden den tidligere rektor på CBS Nikolaj Malchow-Møller opsagde sin stilling i slutningen af november sidste år.

Peter Møllgaard var på CBS mellem 1996 og 2017. Han tiltræder sin nye stilling på universitet den 1. juni.

