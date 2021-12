Erfaring er det nye sort i europæisk politik

Til tider er Mette Frederiksen (S) blevet kritiseret for at være for ung og uerfaren til at varetage posten som statsminister. Ville det ikke have været bedre, hvis en politiker i den position havde gjort sig erfaringer en række år uden for den politiske boble, når man nu har så stor magt over landets borgerne? Kunne det have givet erfaringer og netværk, som gjorde, at man havde en rolig og kompetent hånd i håndteringen af diverse kriser?