Erhvervsliv beder S udvide skatteudspil med flere tiltag

Der er positive takter i nyt skatteudspil, mener erhvervsorganisationer, som dog mener, at der skal mere til.

Det er godt at sænke skatten på arbejde, men hvis der skal sikres tilstrækkelig med hænder, er der behov for at proppe endnu flere tiltag i det skatteudspil, som Socialdemokratiet søndag har fremlagt.

Det mener erhvervs- og interesseorganisationerne Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv (DE).

- Det er et godt skridt i den rigtige retning. For det er meget fornuftigt at se på tiltag, der skaber incitamenter til at arbejde, siger Jacob Ravn, der er skattepolitisk chef i Dansk Erhverv, i en skriftlig kommentar.

Det socialdemokratiske udspil handler groft sagt om at skære betragteligt på jobcentrene og bruge pengene til folk på arbejdsmarkedet i form af et hævet beskæftigelsesfradrag.

Effekten af beskæftigelsesfradraget varierer fra person til person, men alle i beskæftigelse får det automatisk. Det er et skattefradrag og betyder i praksis, at det er penge, man ikke skal betale skat af.

Regeringen vil forhøje satsen i beskæftigelsesfradraget med to procentpoint og forhøje det maksimale fradrag med 8300 kroner.

Forslaget kommer oven i forhøjelser af beskæftigelsesfradraget, der er blevet besluttet tidligere i år.

Vurderingen fra regeringspartiet er, at skatteudspillet vil øge arbejdsudbuddet med godt 1300 personer.

Det er meget positivt, mener Dansk Industris politiske direktør, Emil Fannikke Kiær. Han har svært ved at få armene ned over, at regeringen ønsker en lavere skat på arbejde. Der kan dog gøres endnu mere, mener han.

- Vi skal sikre, at flere arbejder mere, hvis vi skal realisere eksempelvis den grønne omstilling, og i den henseende er 1300 personer selvfølgelig langtfra nok, siger han i en skriftlig kommentar.

Han peger på, at en ny analyse fra DI viser, at arbejdsudbuddet kunne stige mere, hvis man i stedet løftede det maksimale beskæftigelsesfradrag i stedet for fradragsprocenten.

- Fordi man på den måde mere målrettet øger incitamentet til, at flere offentligt ansatte vælger fuldtidsarbejde frem for deltid, siger Emil Fannikke Kiær.

Dansk Erhverv mener, at der skal trækkes i flere håndtag end dem, der er fremlagt i udspillet, for at nå den ønskede effekt.

Organisationen foreslår blandt andet at sænke selskabsskatten fra 22 til 19 procent, en videreførelse af mindrereguleringen af SU og dagpenge samt at sænke indtægtsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft permanent til 360.000 kroner.

Også den liberale tænketank Cepos roser udspillet, som ifølge Cepos vil øge arbejdsudbuddet lidt. Forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget vil dog også øge uligheden lidt, lyder det.

- Vores umiddelbare vurdering er, at det samlede forslag vil være omtrent neutralt for uligheden. Fordi forhøjelsen af det generelle beskæftigelsesfradrag øger uligheden lidt, mens lettelsen for enlige forsørgere går den anden vej, siger Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, i en skriftlig kommentar.

Der er alene tale om et udspil fra Socialdemokratiet, og intet er således endnu vedtaget.

