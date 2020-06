Erhvervsliv: Åbn så meget som muligt hurtigst muligt

Regeringen foreslår i udspil at løfte forsamlingsforbuddet i tre etaper. Erhvervsorganisationer er positive.

Regeringens udspil om gradvist at hæve forsamlingsforbuddet i tre etaper er et godt skridt i den rigtige retning.

Sådan lyder dommen fra erhvervslivet over et nyt udspil, hvor regeringen i tre etaper foreslår at hæve forsamlingsforbuddet.

Første etape er mandag 8. juni, hvor det foreslås hævet til 50 personer fra de nuværende ti, viser udspillet, som Ritzau er i besiddelse af.

Hos Dansk Industri glæder politisk direktør Kent Damsgaard sig over, at der lægges op til en klar køreplan med faste datoer for de forskellige ændringer.

- Det gør, at de enkelte virksomheder inden for turisme og events kan planlægge, og det er det altafgørende.

- Jeg håber, at man i forhandlingerne kan lempe yderligere, så vi kan få mulighed for at afvikle endnu flere aktiviteter, siger han.

8. juli foreslås det hævet til 100 personer, inden det 8. august skal hæves til 200 personer for arrangører omfattet af retningslinjer inden for de forskellige sektorer - for andre personer skal der stadig være en grænse på 100.

Også hos Dansk Erhverv glæder man sig over udspillet:

- Det giver bedre mulighed for at holde arrangementer, konferencer og møder for hele oplevelsesindustrien og kulturattraktionerne.

- Det er et rigtig godt skridt i den rigtige retning, siger direktør Brian Mikkelsen.

Bliver udspillet til virkelighed, træder en række undtagelser i kraft fra mandag.

Forsamlingsforbuddet vil ikke gælde for arrangementer, hvor deltagere sidder ned, hvis arrangøren er omfattet af retningslinjerne for sektorpartnerskab.

Det vil betyde, at for eksempel generalforsamlinger og idrætsarrangementer undtages. Loftet for 500 personer gælder dog stadig ind til 31. august.

Spørgsmål: Brian Mikkelsen, havde du gerne set, der var gjort mere allerede nu?

- Vores holdning er, at vi skal åbne så meget op, så hurtigt som det er muligt. Selvfølgelig med det forbehold, at det er myndighederne, der ved, hvor langt vi kan gå i forhold til sundhedsspørgsmålet.

- Vores svar til regeringen er altid, at vi så hurtigt som muligt skal åbne så meget som muligt, fordi specielt oplevelsesøkonomien stadigvæk bløder, siger Dansk Erhvervs direktør.

Regeringen beder i udspillet om allerede i morgen, lørdag, at svare på, om de kan acceptere udspillet eller ej.

/ritzau/