Sundhedsstyrelsens nye isolationsregler kommer som en redningskrans for det pressede danske arbejdsmarked, lyder meldingen fra Dansk Erhverv og Dansk Industri.

Erhvervsliv om 130.000 smittede: Helt nødvendigt at lempe regler

De ekstreme smittetal med mere end 40.000 smittede om dagen har fået Sundhedsstyrelsen (SST) til at lempe reglerne for selvisolation.

Det sker til stor glæde for interesseorganisationerne Dansk Erhverv og Dansk Industri.

Længe har der hersket frygt for, at virksomheder og institutioner måtte lukke på grund af manglende arbejdskraft, men den frygt er nu sat midlertidigt i bero.

Nu kan man afslutte sin selvisolation, så snart man er symptomfri, og har man en positiv test, men ingen eller lette symptomer, er selvisolationen nedsat til fire døgn.

Ifølge de gamle regler skulle man syv dage i isolation uanset symptomtilstand.

Hos Dansk Erhverv glæder man sig over nyheden, som ifølge direktør Brian Mikkelsen kommer til at gavne landets virksomheder.

- Det er en rigtig god nyhed, at isolationsreglerne nu bliver lempet. Den høje smitte rammer alle dele af arbejdsmarkedet i øjeblikket.

- Dansk Erhvervs beregninger viser, at det er cirka 130.000 beskæftigede, som i øjeblikket er smittet med corona. Så mange virksomheder og det offentlige er pressede, og derfor har vi anbefalet at justere isolationsreglerne, og det er både rigtigt og nødvendigt, at det nu sker, siger han.

Også hos Dansk Industri (DI) forholder man sig positiv.

- Det er godt nyt. Vi var på vej til en uoverskuelig situation, hvor virksomheder, skoler og sygehuse risikerede at måtte lukke på grund af mangel på medarbejdere. Nu kan vi ånde lidt op med udsigten til, at færre skal isoleres, udtaler politisk direktør for DI Emil Fannikke Kiær.

/ritzau/