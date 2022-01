Erhvervsliv ser ikke reformaftale fikse mangel på arbejdskraft

Selv om regeringens nye reformaftale indeholder gode elementer, kalder erhvervsorganisationer den "utilstrækkelig", "skuffende" og "uambitiøs".

Blandt andet peger Dansk Arbejdsgiverforening (DA) på, at aftalen ikke "tilnærmelsesvist dækker Danmarks største udfordring: mangel på medarbejdere".

- Det er aldeles skuffende, at regeringen og aftalepartierne ikke er i stand til at indgå en mere ambitiøs aftale på Danmarks største udfordring.

- Vi står i en situation, hvor manglen på medarbejdere koster arbejdspladser og velstand i hele Danmark, siger administrerende direktør i DA, Jacob Holbraad, i en pressemeddelelse.

Ifølge Brian Mikkelsen, der er administrerende direktør for Dansk Erhverv, udgør aftalen "stort set status quo" i forhold til arbejdsudbud.

- Det er eksempelvis skuffende, at beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft ikke er med i aftalen, udtaler Brian Mikkelsen, administrerende direktør for Dansk Erhverv, i en pressemeddelelse.

Beløbsgrænsen dækker over, hvor meget man minimum skal tjene for som borger fra et land uden for EU at kunne få arbejdstilladelse i Danmark.

Den er nu på 448.000 kroner. Regeringen lægger op til at sænke den til 375.000 kroner i en periode på to år.

Regeringen har dog ikke flertal for den del i aftalen, da Dansk Folkeparti siger nej. Derfor håber regeringen, at flere af de borgerlige partier, som ellers står uden for aftalen, vil stemme for forslaget i Folketingssalen.

Det er også en "kæmpe skuffelse", at det ikke er lykkedes at nå til enighed om beløbsgrænsen, lyder det fra Dansk Industris administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen.

Han kalder det "brandærgerligt, at det ikke er lykkes for regeringen og Folketinget at blive enige om endnu flere tiltag, der skaffer arbejdskraft".

Dog glæder begge erhvervsorganisationer siger over beslutningen om at sænke dagpengesatsen for nyuddannede efter de første tre måneder.

De kvitterer også for, at det vil blive muligt for folkepensionister at tage job uden at blive modregnet i folkepensionens grundbeløb og tillæg.

/ritzau/