Erhvervslivet advarer imod lange ventetider på test

Ifølge Dansk Erhverv er lang ventetid på coronatest og svar en kæmpe omkostning for samfundet.

Lange ventetider på coronatest og testsvar skader dansk erhvervsliv og i sidste ende samfundsøkonomien.

Det mener Brian Mikkelsen, administrerende direktør hos Dansk Erhverv.

- Det er et meget stort problem både for danske virksomheder og den enkelte ansatte. Det går ud over muligheden for at passe sit arbejde, siger han.

Ifølge Brian Mikkelsen bør man skrue op for test- og analysekapaciteten i samfundet, selv om det koster. Det vil komme hele samfundet til gode.

15 ud af 46 steder hvor man kan blive testet uden symptomer, er der mere end fire dages ventetid. Det viser en gennemgang af tiderne på coronaprover.dk onsdag.

Ifølge Brian Mikkelsen er det problematisk, når ansatte skal sidde i hjemmekarantæne i fire dage, for ikke alle har mulighed for at arbejde hjemmefra.

- Ventetid for virksomhederne er en kæmpe omkostning for samfundet, siger han.

Brian Mikkelsen peger aktuelt på en situation i Horsens, hvor flere hundrede var mødt op for at blive testet for COVID-19. Det var der ikke kapacitet til, så mange måtte vende hjem uden at blive testet

- Der burde ikke være ventetid overhovedet, selv om presset på testsystemet er højt, siger han.

