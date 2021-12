Erhvervslivet begræder restriktioner: Noget af en mavepuster

Erhvervslivet begræder, at nye restriktioner er en nødvendighed.

Således melder interesseorganisationerne Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv fredag, at deres medlemmer bliver hårdt ramt i den kommende tid.

Det sker, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) blandt andet har sagt, at barer, restauranter og caféer vil få kortere udskænkningstid.

Derudover vil regeringen lukke store dele af kulturlivet, heriblandt museer. Der ventes også restriktioner for detailhandlen. Restriktionerne skal dog først godkendes i Epidemiudvalget.

Statsministeren sagde på pressemødet, at der vil være økonomisk kompensation til dem, der bliver ramt af restriktioner.

Organisationerne opfordrer allerede nu til, at der bliver administreret "effektivt og hurtigt".

- Det er noget af en mavepuster her op til jul for os alle sammen og en væsentlig del af dansk erhvervsliv, siger DI-direktør Lars Sandahl Sørensen.

- Det gælder både dér, hvor vi har vores kulturoplevelser, hvor vi er sammen i fællesskab - eksempelvis når vi er ude at spise - men også i detailhandlen og andre dele af samfundet, fortsætter han.

DI anerkender dog myndighedernes vurdering af, at restriktioner er en nødvendighed efter stigende smittetal og fremkomsten af varianten omikron.

- Det er vigtigt, at de agerer, så det ikke stikker yderligere af. Det er vi også helt med på. Kendsgerningen er bare, at for mange mennesker er det deres levebrød, der er på spil her også, siger han.

- Derfor skal vi også sikre, at de kompensationsmodeller og overlevelsesmodeller, som vi som samfund har bygget op, er effektive og hurtige.

/ritzau/