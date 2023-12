Erhvervslivet efter COP28-aftale: Nu skal der fart på

Den klimaaftale, der indgået ved COP28-topmødet onsdag morgen, er en gevinst for danske virksomheder.

Sådan lyder vurderingen fra både Dansk Industri og Dansk Erhverv, efter at verdens lande har forpligtet sig til at tredoble mængden af vedvarende energi, fordoble energieffektiviteten og udfase fossile brændsler.

- Vi havde håbet på en mere ambitiøs og bindende aftaletekst om udfasning af fossile brændsler, men slutteksten er et kompromis, der har krævet politisk knofedt.

- Vi glæder os over det flotte grønne fingeraftryk, og så skal vi arbejde videre med den internationale indsats for at få fossile brændsler udfaset, siger Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri.

Og hos Dansk Erhverv, som Brian Mikkelsen står i spidsen for, har man også fokus på at få omsat de skrevne ord til handling hurtigst muligt.

- Toget med de grønne løsninger har forladt perronen, og det er bare med at komme med i en fart. Det er vigtigt med klare signaler til markedet om, at vi skal den vej - både for lande, producenter og investorer.

- Virksomhederne står klar med de grønne løsninger, der kan sætte handling bag ordenen, og et klart politisk signal skaber sikkerhed, siger han.

I Danmark har virksomheder som Vestas og Ørsted i mange år arbejdet med at udvikle og opstille vindmøller både til lands og til vands.

Og selskaber som Danfoss og Grundfos har store kompetencer, når det gælder om at udnytte energien bedst og dermed sænke det samlede energibehov.

/ritzau/