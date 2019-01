Erhvervslivet: Karakterskala skal give plads til at tænke nyt

En ny karakterskala skal belønne unge, som tør tænke nyt og kreativt, mener Dansk Erhverv og Dansk Industri.

Den nuværende karakterskala fokuserer for meget på, at man skal lave en fejlfri præstation.

Den belønner desuden ikke studerende, som tænker ud af boksen, hvilket der ellers er stor efterspørgsel på i erhvervslivet.

Sådan lyder det fra Mads Eriksen, der er uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.

- Den nuværende skala fokuserer på, om man har lavet en fejlfri præstation, men det, man belønner i erhvervslivet, er, at man tør tænke nyt og tør fejle.

- Derudover belønner den ikke den ekstraordinære præstation som den gamle 13-skala, og så er der store spring mellem karaktererne 10 og 7 og 4, siger Mads Eriksen.

Regeringen vil justere den nuværende syvtrinsskala, der går fra 12 ned til -3.

Begrundelsen er blandt andet, at den fokuserer for meget på fejl, og at der er store spring mellem karaktererne.

Dansk Erhverv mener, at karakterskalaen er med til at forstærke en dårlig kultur på uddannelserne.

- Vi synes, at det er et problem, at der er kommet en kultur på uddannelserne, hvor man er rigtig bange for at lave fejl og er mere optaget af at undgå det end at lære og tænke nyt, siger Mads Eriksen.

Hos Dansk Industri ser Mette Fjord Sørensen, der er chef for videregående uddannelser og forskning, også et behov for at belønne en innovativ præstation i eksamenslokalet.

- Som det er i dag, træder de studerende ind ad døren til eksamen som et 12-tal, og så trækkes der fra i relation til fejl.

- Det kan betyde, at de studerende bliver mere tilbøjelige til at tage den sikre vej frem for at turde at prøve sig selv af, siger Mette Fjord Sørensen i en skriftlig kommentar.

Regeringen vil have en ny model for karakterskalaen klar i løbet af foråret.

En række eksperter skal i den kommende tid netop finde en model, som kan sammenlignes internationalt, men samtidig belønne ekstraordinære præstationer.

/ritzau/