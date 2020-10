Erhvervslivet kræver hjælp til at overleve nye restriktioner

Restauranter, hoteller og messecentre går en tung vinter i møde med udsigt til nye restriktioner.

Der er udsigt til en hård vinter for alt fra restauranter til cateringselskaber, hoteller og messecentre.

Derfor er der brug for at skrue op hjælpepakkerne, så virksomhederne også lever på den anden siden af coronakrisen.

Sådan lyder det fra en række erhvervsorganisationer, efter at regeringen fredag varslede nye restriktioner for at bekæmpe smitten med coronavirus.

- Alt opsparing i virksomhederne er brugt op, så der er ikke noget at stå imod længere. Alle udgifter til drift af virksomheden og løn til ansatte bliver vi nødt til at få en dækning for.

- Ellers risikerer vi, at de ikke lever på den anden side af nytår, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for SMVdanmark, der repræsenterer 18.000 mindre virksomheder.

De nye restriktioner betyder, at forsamlingsloftet bliver sænket fra 50 til 10, og at man skal bære mundbind indendørs. Det gælder blandt andet i supermarkeder.

Regeringen bebudede fredag, at den ville justere hjælpepakkerne og lørdag indkaldt til pressemøde i Finansministeriet.

I øjeblikket er der mulighed for virksomheder at få kompensation for faste udgifter, men Jakob Brandt efterlyser især, at der igen vil blive mulighed for at få kompensation for ansattes løn.

Det kunne være en løsning, hvor man kan få dækning for ansattes løn, hvis der for eksempel kun er arbejde nok til 50 procent af deres normale arbejdstid.

Hos Dansk Industri, der er landets største erhvervsorganisation, mener medlemsdirektør Lars Frelle-Petersen, at samfundet må træde til for at støtte de virksomheder, der er ramt af restriktioner.

- Det er en samfundsopgave at tage hånd om alle de virksomheder og arbejdspladser, som bliver ramt. De får brug for hjælp og kompensation, så længe restriktionerne kører, siger Lars Frelle-Petersen i en skriftlig kommentar.

Hos Dansk Erhverv ser administrerende direktør Brian Mikkelsen også et behov for at gentænke hjælpepakkerne.

Desuden opfordrer han regeringen til at lave for, hvilke værktøjer der bliver taget i brug, når smitten når forskellige niveauer.

Det er modeller, der blandt andet er set i Irland og New Zealand. Her kan man i et skema kan se, hvilke restriktioner der træder i kraft, når smitten når et givent niveau.

- I Dansk Erhverv har vi længe efterspurgt en større gennemsigtighed i restriktionerne.

- Både når det kommer til forudsigelighed for virksomhederne, når smitten går den gale vej, men også større transparens i logikken bag restriktionerne - og ikke mindst hvilke parametre vi styrer efter, siger han i en skriftlig kommentar.

