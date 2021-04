Erhvervslivet kritiserer ny aftale for de facto rejseblokade

En opretholdelse af isolationskravet vil betyde, at danskerne rejser meget mindre. Det mener Dansk Erhverv.

Selv om en ny og mere langsigtet plan for lempelsen af de danske rejserestriktioner glæder Dansk Erhverv, er det ikke lutter glade dage for erhvervslivet.

Kigger man nøgternt på trinnene i genåbningen, er det nemlig først i slutningen af juni, når det europæiske coronapas forventes implementeret, at danskerne kan rejse restriktionsfrit.

Det mener Lars Ramme Nielsen, turisme- og oplevelsesøkonomichef i Dansk Erhverv.

Han henviser specifikt til den del af aftalen, der siger, at folk, der rejser ind fra "orange" lande, stadig skal gå i isolation ti dage, når de kommer hjem.

- Hvis man skal være i isolation i ti dage, vil det de facto blokere for alle former for rejser, siger Lars Ramme Nielsen.

/ritzau/