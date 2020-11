Erhvervslivet om skattereform: Energiafgift rammer ved siden af

Energi behøver ikke være et problem for CO2-udledningen, og derfor er en hævet energiafgift uhensigtsmæssig.

I stedet for at straffe virksomheder for deres energiforbrug bør regeringen gøre det dyrere for virksomheder at udlede CO2.

Det mener erhvervsorganisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv, efter at regeringen har præsenteret sit udspil til en grøn skattereform.

I udspillet er der ikke en CO2-afgift. I stedet skal blandt andet en højere afgift på virksomheders energiforbrug være med til at sænke CO2-udledningen.

Der findes dog en bedre løsning til at sænke CO2-udledning end ved at indføre en højere energiafgift, mener erhvervsorganisationerne.

- Dansk Erhverv kan dog ikke bakke op om regeringens forslag om en højere energiafgift, siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

- Den grønne skattereform bør i stedet adressere CO2, for det er jo det, som vi vil have mindre af. Energi er ikke problemet.

Også Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri, ser helst ikke, at forslaget om en højere energiafgift bliver til noget.

Han nævner, at en højere energiafgift vil kommer til at ramme en gruppe af producerende virksomheder særligt hårdt.

Det drejer sig blandt andet om virksomheder, der producerer sukker, cement og glas.

- Det er ting, vi bruger som forbrugere. Og enten producerer vi de ting selv, eller også skal vi importere dem.

- De sektorer bliver ekstra hårdt ramt ved den model, der er lagt op til her.

- Derfor er der behov for, at vi i særlig grad finder løsninger til de sektorer, så de også kan omstille sig realistisk. Det kan de ikke i det forslag, der ligger på bordet lige nu, siger Lars Sandahl Sørensen.

/ritzau/