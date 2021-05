Erhvervslivet opfordrer til tålmodighed med nul-emissionszoner

Regeringen foreslår zoner forbeholdt biler uden forbrændingsmotorer. Erhvervslivet advarer om begrænsninger.

I et større udspil vil regeringen give kommuner mulighed for at oprette zoner, der er forbeholdt køretøjer uden forbrændingsmotorer.

Det vil sige, at der eksempelvis kun må køre eldrevne køretøjer gennem zonen.

Hvis kommuner vælger at oprette de såkaldte nul-emissionszoner, så bliver der brug for en tilpas lang periode til at kunne nå at omstille sig til det.

Det mener både Dansk Industri (DI) og De Danske Bilimportører.

Ifølge Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i DI, skaber forslaget til nul-emissionszoner store udfordringer for varebiler og lastbiler, da udbuddet af den slags køretøjer stadig er meget begrænset.

- Det betyder, at det bliver svært at sikre forsyningen ind til de byer, hvor kravet om nulemissioner måtte blive gældende, siger Lars Sandahl Sørensen i en skriftlig kommentar.

Også De Danske Bilimportører peger på, at det bliver svært at indføre zonerne uden et ordentligt tilløb, da det nu og her vil skabe store udfordringer.

- Særligt forslaget om nul-emissionszoner er meget vidtgående og kan næppe indføres uden en særlig lang indfasningsperiode, da udbuddet af el- og brintbiler med tilstrækkelig rækkevidde skal være større, siger Mads Rørvig, administrerende direktør i De Danske Bilimportører, i en pressemeddelelse.

I regeringens udspil lyder det, at flere kommuner efterspørger mulighed for at oprette nul-emissionszoner i afgrænsede byområder for at mindske luft- og støjforurening.

Det ønske vil regeringen gerne imødekomme - dog skal det også være muligt at bo, handle og færdes i zonen, skriver regeringen i udspillet.

- Derfor vil regeringen se nøje på, at de berørte beboere og erhvervsdrivende i området har realistiske alternativer, og at der er tid til at indrette sig på kravene.

- Der skal også fastlægges rammer, som sikrer adgang for nødvendig brug af erhvervskøretøjer, herunder varekørsel, skriver regeringen.

/ritzau/