Erhvervslivet tror på større økonomisk lussing end regeringen

Danmark er afhængig af udlandet, og blandt andet derfor kan væksten i år rammes hårdere, end regeringen tror.

På grund af coronakrisen venter regeringen, at den danske økonomi falder med mellem tre og seks procent i år.

Det kan dog vise sig at være for optimistisk et bud. Det vurderer Dansk Industri og Dansk Erhverv, som repræsenterer en stor del af erhvervslivet.

- Vi er enig med regeringen i, at der er utrolig stor usikkerhed i øjeblikket, og at det ser meget dystert ud, siger direktør i Dansk Industri Kent Damsgaard.

- Men vi mener, at det kan gå langt værre, end regeringen lægger op til. Vores bedste vurdering er, at vi får en negativ vækst i bnp på syv procent.

Bnp - eller bruttonationalproduktet - er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi.

Stigninger eller fald i bnp fortæller, om økonomien vokser eller skrumper.

Regeringen har opstillet tre scenarier for, hvordan økonomien vil udvikle sig i år under coronakrisen.

I det mest optimistiske scenarie forudser regeringen, at bnp i år vil falde med tre procent. I det mest pessimistiske scenarie ventes faldet at blive dobbelt så stort.

Cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer frygter, at de tre scenarier er i den optimistiske ende af skalaen.

Det begrunder han med, at der i alle tre scenarier er forventning om, at den økonomiske nedgang bliver bremset i andet kvartal, hvorefter der vil ske en genopretning.

- Det må siges at være højst usikkert i den nuværende situation, hvor sundhedsmyndighederne endnu ikke har præsenteret en plausibel slutdato for virusudbruddet, siger Tore Stramer.

Både Kent Damsgaard og Tore Stramer peger også på, at den danske vækst kommer til at være stærkt afhængig af udlandet og eksportmarkederne, der ligesom herhjemme er hårdt ramt af coronakrisen.

- Jeg er derfor bange for, at de præsenterede scenarier fra regeringen alle kan vise sig at være for optimistiske, siger Tore Stramer.

Regeringens bud kommer kort tid efter prognoser fra Nationalbanken og De Økonomiske Råd - også kendt som de økonomiske vismænd.

Mens vismændene forudser et fald i bnp i år på mellem 3,5 og 5,5 procent, så ser Nationalbanken et fald på mellem tre og ti procent.

