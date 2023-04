Erhvervslivet vil have ændret erhvervsuddannelser

Det kræver en reformering af erhvervsuddannelserne og bedre oplysning, hvis flere unge skal vælge den vej efter 9.- og 10. klasse.

Det mener en række organisationer. Heriblandt Dansk Industri (DI).

Ifølge Signe Tychsen Philip, som er underdirektør i DI, vælger de unge erhvervsuddannelserne fra uden at være oplyst om fremtidsmulighederne efter endt uddannelse.

- Vi må konstatere, at der fortsat er et meget stort efterslæb både blandt unge, blandt deres forældre og blandt voksne i forhold til, hvad en erhvervsuddannelse er, og hvad for et arbejdsliv, det giver, siger hun.

- Der er rigtig meget at rette op på, så flere ser de muligheder, som vores erhvervsuddannelser giver.

Antallet af unge som i år har søgt ind på en erhvervsuddannelse er faldet til 19,4 procent. Det viser opgørelsestal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Sidste år søgte 20 procent af de afgående 9.- eller 10. klasses elever ind.

Og det lave antal ansøgere er bekymrende mener DI.

Hvis det skal ændres, mener DI, at det kræver blandt andet mere casebaseret undervisning, virksomhedsbesøg og et større samarbejde med det private erhvervsliv.

- Det giver muligheden for at se, hvilke veje man kan gå efterfølgende. Både efter grundskolen og efter gymnasiet. Altså at give børn og unge nogle bedre redskaber til at vælge med, siger Signe Tychsen Philip.

Hos organisationen SMV Danmark, som repræsenterer 18.000 små og mellemstore virksomheder, kalder chefkonsulent Kasper Munk Rasmussen ansøgningstallene katastrofale.

- Held og lykke med at finde en håndværker, når man i fremtiden skal have isoleret huset eller have bygget en carport, lyder det i en skriftlig kommentar.

Kasper Munk Rasmussen mener, at der er behov for omfattende og helt grundlæggende reformer, hvis kurven skal vendes.

- Som tallene viser, er grundskolen i dag bare en motorvej mod gymnasiet. Det skal vi have ændret, lyder det.

Ifølge SMV Danmark vil det kræve flere milliarder.

Og en ændring er nødvendig, hvis der skal være nok faglærte i fremtiden, mener DI.

- Vi ser ind i et faldende antal faglærte, fordi der er flere, som går pension, end der er unge, som vælger uddannelserne, siger Signe Tychsen Philip.

Det bakker Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) op om.

- Det er et problem for både velfærden og den grønne omstilling, hvis vi ikke får mere faglært arbejdskraft, lyder det analysechef i AE Emilie Agner Damm i en skriftlig kommentar.

