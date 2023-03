Erhvervsmand er ny formand for Kristendemokraterne

Kristendemokraterne har lørdag fundet partiets nye formand.

Som ventet blev it-erhvervsmand og formand for menighedsrådet for Københavns Domkirke, Jeppe Hedaa, valgt uden modkandidater.

Det skete på Kristendemokraternes landsmøde i Middelfart.

71 stemte for, en enkelt stemte blankt, og en enkelt stemme var ugyldig, oplyser Kristendemokraterne til Ritzau.

Artiklen fortsætter under annoncen

Valget af Jeppe Hedaa var ventet, fordi stort set alle storkredse i forvejen bakkede op om ham som formand.

Kristendemokraterne har været uden en valgt formand, siden Marianne Karlsmose trak sig efter folketingsvalget i november sidste år.

Her opnåede partiet ikke valg til Folketinget. Efterfølgende lød det fra Karlsmose, at hun mente, at Kristendemokraterne skulle droppe de landspolitiske ambitioner.

Hun ønskede samtidig et ekstraordinært årsmøde til at vælge en ny formand.

Men begge ønsker fra Karlsmose blev afvist af hovedbestyrelsen.

I stedet har partiets to næstformænd varetaget formandskabet indtil landsmødet lørdag.

Jeppe Hedaa har tilkendegivet, at han ønsker, at Kristendemokraterne fortsat skal opstilles til folketingsvalg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den nye formand er tidligere folketingskandidat for Kristendemokraterne. Han er dog primært kendt fra erhvervslivet.

Hedaa er tidligere mangeårig administrerende direktør og nu bestyrelsesformand for it-konsulenthuset 7N. En virksomhed med kontorer i otte lande og som i 2021 omsatte for over én milliard kroner.

Kristendemokraterne opnåede senest valg til Folketinget i 2001.

Ved valget i november fik Kristendemokraterne 0,5 procent af stemmerne. Det var et stykke fra spærregrænsen på 2 procent.

I 2019 med Isabella Arendt som formanden, der blev døbt "Vikaren fra himlen", manglede partiet 200 stemmer i Vestjylland for at opnå et kredsmandat til den populære lokale politiker Kristian Andersen.

Isabella Arendt forlod i 2022 partiet. Hun meldte sig efterfølgende ind hos De Konservative.

/ritzau/