Et politisk flertal ventes at indføre restriktioner og forlanger, at der medfølger økonomisk kompensation.

Erhvervsminister antyder mulighed for økonomisk kompensation

Der bliver efter alt at dømme også økonomisk kompensation for nødlidende virksomheder, når bliver indført nye restriktioner på grund af stigende coronasmitte.

Det siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i forbindelse med et møde i Folketingets Epidemiudvalg.

- Tidligere har der været kompensation, når der har været restriktioner, og det princip har vi stadigvæk, siger Simon Kollerup.

- Vi beder en stor del af det danske erhvervsliv om at hjælpe os med at passe på danskerne. Det er klart, at når man holder for og er underlagt restriktioner, så har der hidtil været kompensation, og det princip har vi stadigvæk.

Simon Kollerup kommer ikke ind på, hvor stor hjælpen eventuelt skal være, og hvordan den skal udmøntes.

Flere partier har argumenteret for, at der bør afsættes en stor pose penge til erhvervslivet, når man beder dele af det om at lukke ned.

Ifølge Ritzaus oplysninger drøfter politikerne muligheden for en anbefaling om, at virksomheder dropper julefrokoster og udskyder sociale arrangementer.

Derudover anbefaler Epidemikommissionen, at store begivenheder med over 50 stående gæster bliver droppet, samt at nattelivet i form af diskoteker bliver lukket.

Det anbefales, at der lukkes for servering mellem klokken 24 og 05, samt at der igen indføres krav om mundbind på restauranter, medmindre man sidder ned.

Økonomisk kompensation ventes at blive en del af pressemødet onsdag aften.

/ritzau/